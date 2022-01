Burkina Faso: Henri Paul Sandaogo Damiba, renverse le président Roch Kaboré

Share on Twitter

Le lieutenant-colonel, Henri Paul SandaogoDamiba, à la tête du Mouvement patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR), vient de renverser le président Roch Marc Christian Kaboré ce lundi 24 janvier.



Une déclaration signée du lieutenant-colonel Damiba a été lue par le capitaine SidsoréKader Ouédraogo à la télévision nationale aux environs de 17h 28.

« Le Mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de Monsieur Roch Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022 », a déclaré le capitaine Sidsoré kader Ouédraogo.

Le MPSR a suspendu la Constitution, dissout le gouvernement et l’Assemblée nationale et fermé les frontières terrestres et aériennes du Burkina.

Déclaration du MPSR

Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l’incapacité manifeste du pouvoir de Monsieur Roch Marc Christian Kaboré,à unir les Burkinabè pour faire face efficacement à la situation, et suite à l’exaspération des différentes couches sociales de la nation, le Mouvement patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) a décidé d’assumer ses responsabilités devant l’histoire, la communauté nationale et internationale.

Le Mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de Monsieur Roch Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022.

Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté.

Les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr dans le respect de leur dignité.

Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l’homme et s’engage à proposer dans un délai raisonnable après consultation des forces vives de la nation un calendrier raisonnable de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous.

Tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations, le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l’accompagner à ce tournant décisif de l’histoire de notre pays.

Les événements d’aujourd’hui annoncent en effet une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Ils sont une opportunité pour tout le peuple burkinabè de panser ses plaies, de reconstruire sa cohésion et de célébrer ce qui a toujours fait notre identité à savoir l’intégrité.

Vive le Burkina Faso

Que Dieu bénisse notre nation

Ouagadougou, le 24 janvier 2022

Signé le Lieutenant-colonel, Paul Henri Sandaogo Damiba

Président du Mouvement patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR)