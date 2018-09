Cabale médiatique contre le ministre de la santé publique : Des grincheux qui n’en veulent pas des principes et du bon travail !

Pour avoir pris et même ordonné les dernières décisions que l’on sait dans le secteur national de la santé, le ministre Illiassou Idi Mainassara, même fort de statut personnel de médecin d’Etat ne cesse d’être » peint en noir » dans les colonnes de certains organes de presse de la place et les fameux réseaux sociaux. Oui ! Une cabale contre la personne du ministre… Les critiques ne font pas cas de mesures prises, de leur portée et importance en relation avec la santé publique, celle de tous les Nigériens pour être précis.

En effet, qui peut trouver à redire sur le fait qu’une officine de produits médicaux (une pharmacie si vous voulez), qui vend des produits périmés aux usagers, soit fermée ? Puis alors, si le nombre de ce type d’établissements est important dans une ville, ne sommes-nous pas dans une situation de réel danger ? Le ministre de la santé, lui n’attend point et sait prendre un taureau par les cornes. Il sait à l’avance que s’il prenait sur lui, la responsabilité d’une telle action, que celle-ci allait faire de nombreux mécontents et même que » les sanctionnés » allaient jaser pendant longtemps.

Ce faisant, ils perdent leur temps, puisque le ministre Illiassou Idi Mainassara n’est pas ce genre de responsable qui badine avec les principes. Son travail, il le ferra avec beaucoup de détermination, ce qui témoigne par ailleurs de son grand sens de responsabilité. Il attend des autres en retour qu’ils accomplissent bien, les rôles et missions dont ils ont les charges. Hier seule ment, c’étaient des cliniques et autres cabinets médicaux de la place de Niamey qui ne disaient pas la réalité de leurs prestations offertes qui avaient été fermées et aujourd’hui c’est le tour de plusieurs pharmacies.

Cela ne signifie rien d’autre que » la méthode du Docteur Illiassou Idi Mainassara « . Son intention véritable est d’assainir le milieu médical national, de le rendre performant et surtout au service de tous les Nigériens. Voyez vous-même un fait établi: Dans le tout récent classement de l’IDH du PNUD, la place peu reluisante occupée par notre pays se justifie par des grosses insuffisances dans la gestion de notre système de santé national et aussi celles dans le secteur de l’éducation.

Ce qui signifie tout simplement qu’il s’agit d’un secteur de la plus grande importance pour tout pays moderne. Toutes les mesures déjà prise par le passé et mêmes celles plus récentes ne sont adoptées que pour améliorer de façon sensible et durable notre système de santé au plan national. Certes, les vieilles habitudes perdurent, mais l’actuel ministre de la santé lui est un homme déterminé et surtout très exigeant en son domaine de compétence.

Pas donc de failles, de petites faiblesses pour ne pas heurter l’égo de quelques individus, et surtout sévir contre les tricheurs et autres mauvais prestataires ….tels sont les maîtres-mots qui guident et orientent les actions du ministre de la santé tout le temps qu’il dirigera le département ministériel de la santé. Il s’agit là aussi d’un principe fort. D’une sorte de label Illiassou Idi Mainassara.

Qu’importe alors les railleries des uns, les larmes de crocodile des autres, il fera le ménage !

C’est dire qu’il faut plus que quelques écrits mensongers pour ébranler le calme royal du ministre de la santé. Ce qu’il sait et ce qu’il ferra, les jours et mois à venir, seront des actions, des activités exclusivement au profit de notre système de santé publique qui a trop souffert de laisser-aller ou même d’indifférence de la part de ceux-là mêmes qui en avaient la charge. Il faut que tout change que toutes ces inepties cessent affirme le ministre de la santé publique. En plus, il a instruit les responsables à tous les niveaux de sanctionner quiconque auteur d’une faute ou d’une indélicatesse.

D’ailleurs, en ce qui le concerne, il a déjà donné le ton des sanctions lors des derniers examens uniques de certification en rejetant purement et simplement, le dossier de son propre neveu. Mieux, à l’HGR (Hôpital Général de Référence de Niamey) où un de ses beaux-frères fut pris dans une indélicatesse, le ministre n’a même pas hésité à le vider des lieux….Juste un ou deux exemples majeurs en termes de sanction ! Désormais, les choses sont différentes. Il est question d’une nouvelle gestion du système.

Des actions et activités avec lesquelles il faudra assez souvent compter et elles porteront les traces du docteur Illiassou Idi Mainassara……