Campagne de salubrité en milieu scolaire pour un changement de Comportement : JICA apporte un appui matériel au CEG Nordiré de Niamey

Dans le cadre de la campagne de salubrité en milieu scolaire, organisée par la direction régionale de l’environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable et celle de l’enseignement secondaire de Niamey, l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)-Niger a fait un don d’un important lot de matériel de salubrité au CEG Nordiré de Niamey. La cérémonie de remise de l’appui s’est déroulée le 17 Janvier dernier dans l’enceinte de l’école, en présence des autorités régionales et communales de Niamey.

L’action est intervenue au lendemain du séminaire de salubrité pour un changement de comportement, organisé par la JICA en collaboration avec ses partenaires. Le forum en question a regroupé une centaine d’acteurs actifs dans la gestion de déchets, selon le représentant résident de la JICA au Niger, M. Yamagata Shigea. Ce énième geste de la coopération japonaise, vise entres autres, l’assainissement de l’environnement scolaire mais aussi et surtout à donner un coup de fouet à la gestion durable des déchets.

« La question des déchets est quotidienne et touche chaque individu, tant sur le plan professionnel que familial. En tant que consommateur, jeteur, usager du ramassage des ordures ménagères, et trieur de déchets recyclables, citoyen ou contribuable, chacun peut et doit être acteur d’une meilleure gestion des déchets. Cela doit nécessairement passer par une prise de conscience et un véritable changement de mentalité et de comportement », a déclaré M. Yamagata Shigeo.

Selon le représentant résident de La JICA au Niger, les villes africaines ont déjà mis en place de manière effective une Plateforme des Villes Propres (ACCP). Cette plateforme, a-t-il expliqué, a créé un cadre opérationnel de partage de connaissance, pour promouvoir les échanges d’expériences, de bonnes pratiques et des leçons apprises des autres pays à travers les séminaires, travaux de groupe et le réseautage.

Saluant les efforts des acteurs locaux, M. Yamagata Shigeo a rendu un hommage particulier à la Direction régionale de l’Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable et à la Direction régionale de l’Enseignement secondaire qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de la campagne. Aussi, il a réaffirmé l’engagement de l’agence à accompagner le Gouvernement du Niger dans ses actions pour le développement économique et social du Pays.

Procédant au lancement de l’opération, le gouverneur de la région de Niamey a salué la contribution de la JICA dans le domaine éducatif. « C’est le lieu ici, de remercier et féliciter la JICA, pour les efforts qu’elle ne cesse de déployer, en faveur du Niger et surtout de l’école nigérienne. L’agence a eu à construire 140 salles de classes équipées, pour le confort de nos élèves et leurs encadreurs. Voilà qu’elle initie cette opération de salubrité en milieu scolaire », s’est réjoui le gouverneur de la région de Niamey, M. Issaka Assane Karanta.

Face aux scolaires mobilisés, pour le lancement de la journée de salubrité, le gouverneur de la région de Niamey a évoqué le sens et l’intérêt de l’attitude responsable de chacun, pour un environnement saint. Elèves et enseignants du CEG, ont exprimé àtravers des sketchs présentés, leur engagement à assainir leur école et maintenir la propreté.

Par Mahamane Chékaré Ismaël (Stagiaire)