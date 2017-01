Canton de Sinder (Tillabéri) : Dr. Mamoudou Harouna Djingarey, un ancien fonctionnaire des Nations Unies, intronisé chef de canton

Elu chef de canton le 28 novembre 2015, l’honorable Amirou Sinder, Docteur Mamoudou Harouna Djingarey, a été intronisé samedi dernier. Le Médiateur de la République, Me Sirfi Ali Maiga, accompagné d’une forte délégation, a pris part, aux cérémonies consacrées à cette intronisation.



La date du samedi 31 décembre 2016, restera gravée dans la mémoire des populations riveraines de Sawani dans la région de Tillabéry, où se sont déroulées les cérémonies d’intronisation du nouveau Chef de Canton de Sinder, Dr. Mamoudou Harouna Djingarey.

Toutes les populations des îles environnantes ont convergé à bord de pirogue vers le chef lieu du Canton où, des délégations venues de toutes les régions du pays ont assisté à l’intronisation du 22ème Amirou Sinder.

La Cérémonie présidée par le Gouverneur de Tillabéry, Cheloutan Mohamed, a été particulièrement rehaussée par la présence du Haut Représentant du Président de la République, Elhadji Seyni Oumarou, du Médiateur de la République, Me Sirfi Ali Maiga, de l’ancien Chef de l’Etat, le Général d’Armée Salou Djibo, du Ministre d’Etat Omar Hamidou Tchiana , de celui des Finances, Hassoumi Massoudou et de plusieurs honorables députés et chefs coutumiers.

Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de cette cérémonie d’intronisation, marquée par le couronnement du nouveau amirou par un turban et la remise officielle du sceptre de ses ancêtres au rythme du tambour royal.

Après les mots de bienvenue du Maire de Sinder, le chef de canton de Tagazar a salué la présence des illustres hôtes à cette cérémonie avant de prodiguer de sages conseils au nouveau chef.

Dans son discours officiel prononcé à la cérémonie d’intronisation de l’honorable amirou Sinder, le Gouverneur de la Région de Tillabéry, a au nom des populations de sa Région, remercié le Président de la République, SEM Issoufou Mahamadou et le Chef du Gouvernement, Brigi Raffini, pour leur appui inestimable à l’organisation de la présente cérémonie. Après une genèse sur l’origine du Canton de Sinder, le Gouverneur Cheloutan Mohamed a également transmis au nouveau chef et à ses administrés, les règles de bonnes conduites à tenir à l’endroit des uns et des autres.

Au nouveau chef, il a été demandé d’être un collaborateur très actif et disponible de l’Administration et aussi de savoir entretenir des relations cordiales avec les populations qu’il représente tout en demeurant intègre et impartial et donner ainsi l’exemple du model à suivre à ceux qui lui ont accordé leur confiance.

Aux autres prétendants au trône de Sinder battus par Dr. Mamoudou Harouna Djingarey qui a récolté 16 voix sur 26 des villages qui constituent le corps électoral, et aux autres administrés, le gouverneur leur a demandé d’apporter leur concours au nouveau chef pour lui faciliter la tâche.

Tâche laborieuse qui attend l’honorable Amirou qui s’est fixé comme objectifs prioritaires, l’exploitation extensive des eaux et terres des 373 km2 pour une population de 30 000 habitants que compte l’île. Ancien fonctionnaire de la santé du système des Nations Unies, Dr Mamoudou Harouna entend aussi améliorer et rehausser la couverture sanitaire de son entité administrative.

Le Canton de Sinder fut fondé vers 1813 par Tondo Djaley, accompagné de ses quatre (4) frères (Zindoro, Bokar, Sawda, Doullay) qui migrèrent du canton de Bourrah à Ansongo au Mali, pour s’installer sur l’île de Sinder. Seuls les descendants de ces quatre frères peuvent prétendre à la chefferie du canton. Du fait de l’intensité de leurs activités agricoles, les populations occupèrent progressivement les autres iles/villages qui forment aujourd’hui le canton de Sinder.

Le chef lieu du canton fut déplacé à Sawani, en raison de l’exigüité de l’île de Sinder. De 1831 à ce jour, 22 chefs de cantons se sont succédé.