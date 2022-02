CEDEAO : Eu égard au contexte, des décisions draconiennes prises par le Sommet !

La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est réunie en Session extraordinaire le 3 février 2022 à Accra, en République du Ghana, sous la présidence de S.E.M. Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana et Président en exercice de la Conférence. Cette session extraordinaire a été organisée dans le but d’examiner les récentes évolutions politiques intervenues au Burkina Faso, en Guinée et au Mali.

A l’issue de l’examen des différents rapports de missions, la Conférence a exhorté les différents gouvernements de transitions à accélérer la mise en place des mécanismes pouvant conduire au retour à l’ordre constitutionnel dans ces pays tout en maintenant les sanctions prononcées à leur encontre.

La Conférence a fermement condamné la tentative de coup d’Etat en Guinée Bissau et exprimé sa solidarité avec le Président Umaro Sissoco EMBALO et avec le peuple de Guinée Bissau. Elle décide egalement, au vu de ces derniers développements, de l’envoi d’une Force d’appui à la stabilisation du pays.

La CEDEAO a réitéré sa disponibilité à travailler, en collaboration avec l’Union Africaine et les Nations Unies, en vue d’apporter l’appui technique nécessaire aux autorités du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, pour les aider dans la mise en œuvre du calendrier accepté.

La Conférence a exprimé sa vive préoccupation face aux cas de violation de l’ordre constitutionnel dans la région, notamment par le biais des coups d’Etat militaires récemment intervenus et les tentatives de coup d’Etat dans certains Etats membres.

Cependant, devant cette posture d’ouverture, de dialogue et de remédiation de l’institution commune, on peut présager que les différents gouvernements de transition devraient saisir cette main tendue pour la stabilisation dans la région et pour favoriser la synergie d’actions dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Par TamtamInfo News