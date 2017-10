Célébration de la 23ème Journée Mondiale des Enseignants : Encourager les enseignants pour une éducation de qualité au Niger

Le monde entier célèbre chaque 5 octobre, la Journée Mondiale des Enseignants. Cette journée a été instituée par l’UNESCO en 1994 pour commémorer la signature de la recommandation relative à la condition du personnel enseignant signée le 5 octobre 1966 par l’UNESCO et l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Au Niger, cette journée décalée a été célébrée hier matin à Niamey sous le thème retenu au plan mondial à savoir « Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants ». C’est la Première Dame Dr. Malika Issoufou, présidente de la fondation Tattali Iyali et marraine de cette journée qui a présidé les manifestations marquant l’événement devant un parterre d’invités composés des membres du gouvernement ; des députés nationaux ; des représentants des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile active dans le domaine de l’éducation ; des responsables des établissements scolaires publics comme privés, ainsi que des enseignants et élèves.

Au cours de la célébration de cette journée qui a été agrémentée par les chansons de la cantatrice Hadiza Mangou ; de Maman Barka et des poèmes, plusieurs encadreurs ont été récompensés par la première Dame à travers des parcelles pour le premier prix ; des motos pour le deuxième prix et des ordinateurs et autres cadeaux pour le troisième prix. L’institutionnalisation de cette journée par l’UNESCO vise à célébrer le mérite de ces femmes et hommes qui éclairent la vie de tout le monde.

Au Niger, la célébration de la journée mondiale des enseignants intervient en effet dans un contexte marqué par des revendications ; de l’évaluation des enseignants pour une éducation de qualité dans le pays. En lançant les manifestations de la commémoration de cette journée, la première Dame Dr. Malika Issoufou a loué les qualités des enseignants.

« Derrière toute réussite, se cache un enseignant a qui nous devons toutes et tous dans cette salle, vous et moi d’être ce que nous sommes aujourd’hui : médecin, agronome, ministre, ingénieur, officier, militaire, magistrat, ouvrier etc. Du préscolaire au primaire, du secondaire au supérieur, en passant par l’enseignement technique et professionnel, l’alphabétisation ou des domaines comme ceux du sport, des arts et de la culture, ils sont sans cesse à nos côtés, pour contribuer à notre réussite», a relevé la Première Dame Dr. Malika Issoufou.

En outre, le mérite de l’enseignant est extraordinaire dans le domaine de l’éducation. C’est pourquoi, le Président de la République a, à plusieurs occasions, rendu un hommage aux enseignants qui lui ont donné le savoir. On peut citer parmi ces enseignants, des noms comme Pr. Abdou Moumouni ; Pr. Ba Boubacar ; M. Jacques Maurice etc. Pour la Première Dame, de la même manière qu’il faut se réjouir de la célébration de cette journée, nous devons aussi méditer sur le sort que nous réservons réellement à nos enseignants, en particulier sur leur statut économique et social.

À ce titre, Dr. Malika Issoufou pense qu’il est impérieux de procéder à une introspection sans complaisance sur le statut de nos enseignants, afin de dégager des pistes d’une revalorisation conséquente de la profession enseignante. Ces pistes permettront d’enclencher le processus de réhabilitation de ce noble métier, qui doit définitivement cesser d’être une voie sur laquelle l’on s’engage par défaut. Dans le même ordre d’idées, la présidente de la fondation Tattali Iyali a rendu un hommage mérité aux pères fondateurs de la République du Niger en l’occurrence Diori Hamani ; Boubou Hama et bien d’autres qui furent des enseignants et qui ont su bâtir un Etat, et conduire admirablement la destinée de notre pays. À l’endroit des enseignants primés à l’issue de la célébration de cette journée, Dr. Malika Issoufou, les a exhortés à plus d’ardeur, plus d’engagement et plus de sacrifice dans l’exercice de ce noble métier.

Auparavant, le ministre des Enseignements secondaires M. Sani Abdourahamane, est revenu sur le thème retenu pour la journée au plan mondial. «Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants», signifie selon le ministre Sani Abdourahamane qu’un enseignant doit pouvoir disposer d’une autonomie professionnelle, de la liberté et des outils lui permettant de garantir une éducation de qualité, ce qui nécessite de prendre en compte le contexte, les besoins et les attentes des élèves.

Ainsi, il faut reconnaitre que les enseignants sont des acteurs d’importance dans la persévérance scolaire des jeunes. C’est la raison pour laquelle, les ministères en charge de l’éducation sont à pied d’œuvre pour la mise en œuvre d’une feuille de route pour un enseignement de qualité afin de contribuer à donner un nouveau cliché à l’éducation.