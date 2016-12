Célébration de la Journée mondiale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge : La Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou parraine les festivités

La Journée mondiale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge a été célébrée le 8 mai dernier de part le monde. Au Niger, c’est hier que la Croix Rouge nigérienne a célébré, cette journée commémorative du 188ème anniversaire de la naissance d’Henry Dunant initiateur de l’action humanitaire et père fondateur du mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, à travers des manifestations.

Cette manifestation, dont le thème est : «La Croix Rouge : Partout, pour tous», a été parrainée par la Première Dame Hadjia Aissata Issoufou, Présidente d’honneur de la Croix Rouge Nigérienne.

La cérémonie qui s’est déroulée à la devanture du siège de l’Institution a drainé du monde : des élèves, des personnalités du monde de la croix rouge, des partenaires techniques et financiers, des autorités régionales, communales et coutumières et les représentants des organisations internationales ainsi que plusieurs membres du Gouvernement.

Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance festive, l’assistance a eu droit à une série d’activités notamment des chants, des sketches et des exercices de simulation. L’autre point fort de cette commémoration fût la remise des médailles d’honneur et des témoignages de satisfaction à quatre (4) volontaires de la croix rouge qui se sont distingués au cours de leur parcours professionnel.

En lançant officiellement les activités de la journée devant un parterre d’invités, le ministre de la Santé Publique, M. Kalla Moutari, a expliqué que le choix de ce thème se justifie à plus d’un titre car il s’agit de passer en revue toutes les actions humanitaires envers les populations les plus vulnérables de notre planète à travers le vaste réseau de volontaires.

Pour le ministre « les nombreuses catastrophes et défis humanitaires auxquels notre monde est confronté actuellement, et en particulier les populations vulnérables, doivent nous amener à agir vite et très vite en conjuguant nos efforts et nos ressources afin de contribuer à soulager les souffrances des enfants, des femmes et des personnes âgées ». Rendant un hommage mérité aux volontaires de la croix rouge et du croissant rouge, le ministre Kalla Moutari a précisé qu’ils accomplissent quotidiennement un travail remarquable et inlassable pour préserver la dignité des populations auxquelles ils sont sensés apporter secours.

Il a félicité les responsables de cette institution, et les a rassurés que le Gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre des dispositions concrètes afin de promouvoir l’esprit du volontariat tout en créant un environnement propice au volontariat.

Pour sa part, le Président de la Croix Rouge Nigérienne M. Ali Bandieré a fait succinctement la présentation de son institution et a exposé les actions réalisées par les volontaires pour apporter soutien et espoir aux victimes des catastrophes naturelles. La Croix Rouge et le Croissant Rouge sont présents partout, c’est-à-dire dans 190 pays. Selon lui, la Croix Rouge a intervenu à Diffa pour faire face aux défis humanitaires nés de la situation sécuritaire.

Le Mouvement assiste chaque année, plus de 160 millions de personnes qui bénéficient de services de long terme et de ses programmes de développement ; 110 millions de personnes bénéficient des programmes d’intervention en cas de catastrophe et de relèvement précoce tandis que plus de 26 millions de personnes touchées par un conflit ont eu accès à l’eau potable et à un assainissement adéquat.

Mieux, 1,4 million d’enfants de moins de 5 ans sont vaccinés ; près de 21 millions de personnes ont offert leur sang ; 4,3 millions ont reçu des articles ménagers essentiels et 3,3 millions autres ont gagné des articles destinés à améliorer leurs conditions de vie. Pendant ce temps, plus de 9 millions de personnes ont reçu de la nourriture et plus de 800.000 détenus sont visités par les services de la croix rouge dans le monde.

Cependant, a-t-il dit, toutes ces actions ont été rendues possibles grâce « à notre expérience vieille de plus de 150 ans, à notre présence dans 190 pays à travers 190 sociétés nationales de la croix rouge et du croissant rouge avec leurs 160.000 sections locales à notre vaste réseau de volontaires fort de plus de 17millions et nos 469.372 employés rémunérés à travers le monde.

Le Représentant Pays de la Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge par intérim, M. Denis Bariyanga, a mis l’accent sur l’apport de sa structure au grand mouvement de la croix rouge. D’après lui, la FICR est présente au Niger pour compléter et renforcer l’action et surtout appuyer la CRN à atteindre ses objectifs d’assister les personnes vulnérables. « Notre appui se focalise sur la gestion des catastrophes naturelles et autres fléaux avant, pendant et après.

Il s’agit de la préparation, prévention, réduction des risques, réponses aux catastrophes et renforcement de la résilience communautaire après catastrophe » a-t-il indiqué avant d’énumérer les activités réalisées par la FICR durant ces dernières années. Il a remercié la bonne collaboration de tous les acteurs et a encouragé les institutions publiques et privés à maintenir leur bonne volonté en faveur des personnes vulnérables.

Le Chef de la délégation CICR Niger M. Loukas Petridis et le Gouverneur de la Région de Niamey M. Hamidou Garba quant à eux, ont saisi l’occasion pour apprécier les multiples actions entreprises par la Croix Rouge Nigérienne pour faire face aux défis du moment.