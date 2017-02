Célébration de l’Aid El Fitr : Le Président de la République prend part à la prière collective

La communauté musulmane du Niger a célébré hier, la fête de l’Aid-El Fitr marquant la fin du mois de Ramadan. A Niamey, le Président de la République ainsi que toutes les autorités administratives, civiles et militaires, coutumières et religieuses se sont retrouvés à la mosquée de la Grande Prière pour prier dans la communion des cœurs et des esprits.

Sous la direction du Président de l’association islamique du Niger, Cheikh Djabiri Oumarou Ismaël, ils sont nombreux les fidèles musulmans à avoir participé à cette prière qui s’est déroulée sous une fine et rafraichissante pluie matinale.

Après la prière suivie du sermon ou Khoutba dit par l’Imam de la grande Mosquée de Niamey, le Président Issoufou Mahamadou est rentré au palais de la Présidence pour les traditionnelles retrouvailles et de présentation des vœux communément appelé »Barka da Salla » ou »Kayyessi ».

Le Chef de l’Etat qu’ont rejoint peu après le Président de l’Assemblée Nationale Ousseini Tinni, le Premier ministre Brigi Rafini a été salué par les présidents des institutions de la République, les députés nationaux, les membres du gouvernement et du corps diplomatique, les autorités administratives et bien d’autres personnalités civiles ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité. Moment de joie marqué que le Président Issoufou Mahamadou a mis à profit pour discuter dans la convivialité avec ses hôtes.

Se prêtant aux questions des journalistes, le Président de l’Assemblée Nationale, SEM. Ousseini Tinni, a présenté ses meilleurs vœux à l’ensemble du peuple nigérien, tout émettant le vœu de voir le Miséricordieux combler notre pays de sa clémence, de sa miséricorde et de ses bienfaits. M. Ousseini Tinni a eu une pensée spéciale pour les populations de la région de Diffa et à nos braves Forces de défense et de sécurité, qui combattent nuit et jour pour défendre le pays, il a souhaité plein de chance et de courage face aux épreuves que leur imposent les terroristes.

Pour sa part, le Premier ministre, Chef du gouvernement, SE. Brigi Rafini, a rappelé que le ramadan est un mois de dévotion et de privation. Aussi, il a émis le souhait que les actes de fidèles soient exaucés.prn-2 Le Premier ministre Brigi Rafini a eu une pensée particulière pour les populations de Diffa pour les épreuves qu’elles endurent et aux FDS pour le combat permanent contre le mal. Le Premier ministre a félicité les populations rurales qui entament la saison des pluies sous les bons auspices tout en souhaitant que les pluies soient bien réparties dans le temps et l’espace afin que le rendement soit à la hauteur de leur attente.

Quant au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, Bazoum Mohamed a souhaité une bonne fête au peuple nigérien et présenté sa compassion et son soutien aux populations de la région de Diffa tout en promettant que le gouvernement poursuivra les efforts pour vaincre le groupe terroriste et ramener la paix et la sécurité dans cette région. Enfin, la ministre du Plan, Mme Kané Aïchatou Boulama a présenté ses vœux aux populations tout en priant pour la paix et la sécurité à travers l’ensemble du territoire national.