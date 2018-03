Célébration du vingtième anniversaire de la fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, Dr Malika Issoufou invitée d’honneur

La Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou a pris part jeudi derniere à Abidjan en Côte d’Ivoiree aux cérémonies d’inauguration du centre mère enfant Children of Africa de Bingerville dans le cadre la célébration du vingtième anniversaire de la fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.



Invitée d’honneur de cette cérémonie grandiose, Dr Malika Issoufou a mis à profit son séjour abidjanais pour rencontrer des personnalités et des stars internationales notamment du monde de l’animation, de la mode, du cinéma, des sports etc…

comme Yves Zogbo (Animateur), les stylistes Gilles Touré, WAFA, l’humoriste Joel N’GADI, les sportives Murielle AHOURE et Marie-José TA LOU, la grande chanteuse Africaine Goumba GAWLO, la musicienne patrice DABANY, le Grand MEIWAY, l’acteur

et chanteur Américain Gary DOURDAN, le célèbre Professeur chercheur membre de l’Académie Nationale de Meédicine Marc GENTILINI, l’actrice Mannequin Noemie LENOIR, l’acteur Isaach de BANKOLE, le célèbre grand styliste Nigérien AlPHADI,

l’acteur realisateur Richard BERRY, l’actrice Isabelle ADJANI, l’animatrice Konnie TOURE, les enfants prodiges de la musique Ivoirienne Magie SYSTEM, le Grand Salif KEITA, l’actrice Nathalie BAYE, l’acteur –

Realisateur – Producteur Djimon HOUNSOU.

Dans une allocution vivement applaudie prononcée en cette occasion, la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou a, après avoir salué « une belle marque d’amitié et d’affection, qui symbolise les relations exceptionnelles qui nous lient et lient nos deux pays :

le Niger et la Côte d’Ivoire, réaffirmé toute son admiration pour sa « très chère sœur Dominique, qui a su concevoir et construire un magnifique projet au service d’une des plus grandes causes qui soient : celle des enfants les plus démunis du continent africain ».

En effet, pour Dr Malika Issoufou, «L’initiative que vous avez prise, il y a plus de vingt ans, était audacieuse, tant les objectifs que vous avez assignés à votre fondation étaient ambitieux, et tant les difficultés qui se dressaient face à votre projet pouvaient sembler énormes.

Vous avez surmonté les obstacles, les uns après les autres, en faisant montre d’une détermination sans faille, d’une énergie prodigieuse, d’un discernement remarquable.

Votre fondation a mené son action, sanitaire et sociale, éducative et culturelle, en Côte d’Ivoire et dans dix autres pays.

Ce sont des dizaines de milliers d’enfants d’Afrique, des milliers de familles défavorisées, qui ont bénéficié de ses interventions».

Poursuivant son adresse, la Première Dame Malika Issoufou a rappelé à l’assistance que pour obtenir ces résultats spectaculaires, Mme Dominique Ouattara a réussie à rassembler autour d’elle beaucoup de bénévoles, à mobiliser beaucoup de donateurs prestigieux, à sensibiliser beaucoup d’artistes, c’est pourquoi, elle indique en substance, « Au sentiment de gratitude que je vous exprime de tout cœur, à la fierté que j’éprouve à être l’invitée d’honneur de ce vingtième anniversaire, s’ajoute une sensibilité particulière tenant aux circonstances même de cette cérémonie.

Ce matin, nous inaugurons l’hôpital mère-enfant de Bingerville, dont j’ai apprécié, en tant que médecin, les équipements ultramodernes et qui comporte aussi une maison de vie, offerte par la fondation Lalla Salma, à qui je rends un vibrant hommage pour le soutien qu’elle apporte à ma fondation Tatalli… dans la lutte contre le cancer au Niger ».

Avant de conclure son allocution, la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou a réaffirmé :

«L’admiration que je porte à votre fondation, l’admiration que chacune et chacun de nous lui portent, est profonde.

Vous êtes pour moi, Dominique, un exemple.

Les sentiments que j’exprime sont à partager avec toutes celles et tous ceux, notamment aux bénévoles, aux donateurs, aux artistes, qui agissent à vos côtés avec détermination,

générosité, enthousiasme ».