Cérémonie de décoration à l’Ecole Nationale de Police et de la Formation Permanente : Trois (3) formateurs civils de l’école reçoivent la médaille d’honneur de la Police Nationale

Le Directeur général adjoint de la Police Nationale, M. Oumarou Moussa, a procédé vendredi dernier, à la décoration de trois (3) formateurs civils de l’école pour services rendus dans la formation théorique, leur engagement et détermination pour accompagner l’école à former des agents dévoués au travail.

C’est ainsi que, le magistrat Almoustapha Seybou, l’avocat Maitre Moumouni Maman Hachirou, et l’enseignant chercheur à la FSEJ, Dr Mamane Djibo ont reçu la médaille d’honneur de la Police Nationale. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables du corps de la police nationale.

En procédant à la décoration, le directeur général adjoint de la Police Nationale, M. Oumarou Moussa a précisé que depuis sa création en 1965 comme simple Centre d’instruction pour la formation d’inspecteurs de Police et de Gardiens de la paix, l’école forme aujourd’hui toutes les catégories de cadres et agents de la Police nationale, du Commissaire (avec niveau maitrise ou DEA), au Gardien de la paix (niveau BEPC) en passant par les officiers (niveau licence) et inspecteurs de la Police (niveau BAC. Mieux, elle reçoit des cadres de la Garde nationale pour une formation en police judiciaire.

Mais aucun enseignant ou collaborateur en dehors du corps n’a été décoré pour les services rendus. «C’est pour la première fois que l’Ecole Nationale de Police et de la Formation Permanente décerne une décoration à un formateur ou collaborateur externe. Nous sommes reconnaissant de l’engagement de ces trois enseignants qui sont toujours disponibles plus de deux décennies pour servir notre école. Ils ont toujours fait preuve de bonne volonté et de partage d’expérience avec les élèves. Ils sont aujourd’hui des références aux jeux de la police nationale », a-t-il dit.

Cette Ecole de Police qui est aujourd’hui, l’une des grandes écoles de formation professionnelle qui forme également en priorité des fonctionnaires et cadres de l’Administration publique ainsi qu’une importante ressource humaine chargée d’assurer la paix et la sécurité publique des Nigériens, a le soutien de l’Etat pour atteindre ses objectifs.

En recevant la médaille d’honneur, le porte-parole des récipiendaires, le magistrat Almoustapha Seybou, formateur au centre depuis plus de deux décennies s’est réjoui de la distinction. Selon lui ces dernières années l’école nationale de la police a consenti des efforts dans l’accomplissement de ses missions en général, dans le domaine de la formation en particulier. «Aujourd’hui, la police renferme des universitaires, même au moment où nous dispensions les cours théoriques, les débats sont à un très haut niveau. Le niveau de compréhension avec ceux des années antérieures ne sont pas les mêmes », a-t-il dit.

Le magistrat Almoustapha Seybou a enfin émis la proposition au directeur général de la police nationale de créer un cadre de compétition entre les écoles de formations des porteurs de tenues dans un cadre de confraternité et de sa consolidation.