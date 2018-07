Cérémonie de distinction du Représentant Résident sortant du FMI : M. Joseph Ntamatungiro fait Commandeur dans l’ordre du mérite du Niger

Le Ministre des Finances, M. Hassoumi Massoudou, a présidé le mardi 17 juillet dernier au Grand Hôtel de Niamey, une cérémonie de remise de distinction au Représentant Résident sortant du Fonds Monétaire International au Niger, M. Joseph Ntamatungiro. Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des invités de marque, M. Joseph Ntamatungiro, a été fait Commandeur dans l’ordre du Mérite de la République du Niger. Par ce geste, le Gouvernement du Niger vient lui témoigner toute sa satisfaction pour le travail qu’il a accompli en vue d’accompagner le Niger sur la voie de l’émergence.

Dans le discours qu’il a prononcé à l’occasion, le ministre des Finances Hassoumi Massoudou, a affirmé qu’il s’agissait pour le Gouvernement, à travers cette distinction, d’honorer les actions et l’exemplarité de la relation que le représentant résident sortant du FMI au Niger, M. Joseph NTAMATUNGIRO, a contribué à consolider entre le Niger et le Fonds Monétaire International. Après avoir fait le rappel du parcours de cette illustre personnalité, le ministre des Finances a souligné l’importance de l’expérience multiforme qu’a apportée M. Joseph Ntamatungiro, au Niger dans la mise en œuvre du Programme Economique et Financier (2012-2014), conclu avec le FMI.

En effet, le Gouvernement après des consultations au titre de l’article IV du FMI, aachevé la mise en œuvre du Programme 2012-2014 et préparé un nouveau pour la période 2017-2020, adopté par le Conseil d’Administration du FMI en janvier 2017.

«Votre mission au Niger est certes à terme, mais je reste convaincu que votre amour pour le Niger ne fera que s’agrandir et que vous resterez pour toujours un ambassadeur pour notre pays», a conclu le Ministre des Finances avant de procéder à la décoration solennelle de M. Ntamatungiro. Peu après avoir reçu sa distinction, le Représentant Résident sortant du FMI au Niger s’est dit comblé par les mots du ministre des Finances ainsi que par cette marque de reconnaissance au terme de son séjour de trois ans au Niger.

Il a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du Niger. «Même si la route du développement est encore longue, je quitte le Niger satisfait de ce que nous avons pu accomplir ensemble, en grande partie sous votre ferme direction », a dit M. Joseph Ntamatungiro.

Ces accomplissements sont entre autres le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, le budget programme qui prend des racines malgré un accouchement quelque peu difficile, le compte unique qui devient de plus en plus une réalité, l’environnement des affaires qui s’améliore grâce à un engagement au sommet de l’Etat, et enfin l’engagement du Gouvernement à relever le défi démographique et à accroitre la contribution de la femme à la production nationale.

Le Représentant Résident sortant du FMI a ajouté que « en dépit des contraintes de capacités et des chocs sécuritaires et climatiques, la vision tracée par les autorités nigériennes et leur détermination à mettre en œuvre les réformes, placent le pays sur la bonne voie du développement économique et social».

La cérémonie de décoration a été clôturée par un cocktail d’adieu offert par le Ministère des Finances au désormais Représentant Résident sortant du Fonds Monétaire International au Niger, M. Joseph Ntmatungiro.