Le ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, M. Adamou Chaifou, a présidé, vendredi dernier au Groupement d’Instruction (GI) de Tondibia, la cérémonie marquant la fin de la formation des agents des Eaux et Forêts de la promotion 2014. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du Gouvernement, de députés nationaux, du Chef d’Etat Major des Armées, le Général de Division Seyni Garba, et de plusieurs responsables des Forces de Défense et de Sécurité, ainsi que des parents des stagiaires.

Ils étaient 249 agents de cette promotion 2014, baptisée »Contingent Baobab », à finir leur formation militaire, conformément à la loi n°2005-13 du 27 mai 2005, modifiée et complétée par l’ordonnance n°2011-14 du 17 février 2011, portant Statut Autonome du Personnel du Cadre des Eaux et Forêts. Cette loi stipule en effet que les agents des Eaux et Forêts nouvellement recrutés, en tant que partie intégrante des Forces de Défense et de Sécurité, doivent subir une formation militaire de base de trois (3) mois.

Ce contingent vient ainsi s’ajouter aux 1564 agents existants, portant l’effectif du cadre des Eaux et Forêts à 1713 agents. Pour le ministre Adamou Chaifou, cet important résultat, montre encore une fois de plus, l’énorme effort que les autorités de la 7ème République sont en train de fournir pour doter l’administration de l’élément essentiel qu’est la ressource humaine.

M. Adamou Chaifou a rappelé que c’est grâce à la loi de programmation du Cadre des Eaux et Forêts que le Ministère en charge de l’Environnement a procédé au recrutement de ces 249 agents.

En s’adressant à ces 249 agents des Eaux et Forêts du contingent BAOBAB, le ministre Adamou Chaifou a évoqué l’importance toute particulière dont regorge cet arbre d’Afrique, et dont leur promotion porte le nom. Le baobab, a-t-il indiqué, est un arbre charismatique, à multiples usages (alimentaire, médical, ornemental, domestique etc.), s’adaptant à toutes les conditions, qui inspire les poètes, les écrivains, les peintres, les photographes, les scientifiques. C’est pourquoi le ministre en charge de l’Environnement a demandé aux agents du contingent BAOBAB de s’inspirer de toutes ces qualités du BAOBAB pour marquer leur passage dans l’administration, en y apportant un changement de comportement, mais aussi et surtout d’avoir à l’esprit l’utilité des services, tout en s’adaptant aux conditions de travail.

C’est un contingent animé d’un immense sentiment de joie, de fierté pour avoir accompli leur obligation civique de service militaire.

A l’issue de cette formation militaire de base de trois mois, les nouveaux agents des Eaux et Forêts ont appris le métier des armes, et aussi les valeurs et les règles de la vie militaire qui ont pour noms: obéissance, loyauté, ordre et discipline, sacrifice et dévouement à la patrie, solidarité, civisme, cohésion et esprit de corps, respect de la hiérarchie.

»Ces valeurs et règles doivent être à jamais gravées en vous en lettres d’or, en tout temps et en tout lieu. Ces valeurs doivent guider vos actions et vos rapports, tant au sein de la Famille Forestière à laquelle vous appartenez désormais, qu’envers les autres corps des Forces de Défense et de Sécurité auxquels vous appartenez également », a dit le ministre Adamou Chaifou à l’endroit de nouveaux agents.

Rappelant la tâche qu’on attend d’eux, notamment l’appui-conseil nécessaire dans les domaines de la gestion durable des ressources naturelles, de la protection de l’environnement, de l’amélioration du cadre de vie et de la salubrité, de la lutte contre la désertification et la gestion durable des terres, de la conservation de la biodiversité et de l’amélioration de la résilience des populations et des écosystèmes face aux effets néfastes du changement climatique, le ministre a indiqué que leur déploiement sur le terrain va renforcer l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui constitue un des axes majeurs du Programme de Renaissance du Niger de SE Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées.

Auparavant, le Colonel Issoufou Aboubacar, Chef d’Instruction de Tondibiah, a pris la parole pour féliciter les agents en fin de formation et remercier les autorités pour l’appui nécessaire qu’elles n’ont cessé de déployer afin de renforcer les capacités en matériels de formation des agents des Forces de Défense et de Sécurité. La cérémonie a été sanctionnée par un défilé, des démonstrations de maniement d’armes et d’arts martiaux, à la grande satisfaction du public.