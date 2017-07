Cérémonie de lancement de la campagne du candidat Pelé au poste de président de la fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT): Le Candidat sortant présente son programme de campagne avec le slogan « l’excellence dans la continuité »

Candidat à sa propre succession, le colonel-major, Djibrilla Hima Hamidou dit Pelé a procédé vendredi dernier dans l’après-midi à Niamey, au lancement de sa campagne pour briguer un troisième mandat à la tête de la Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT). Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence des présidents des ligues et des clubs ainsi que ses amis et connaissances venus nombreux, le candidat Pélé a décliné les différents axes de son programme de campagne.

Le colonel-major Pelé, affectueusement appelé par ses fans participe à la course pour briguer un troisième mandat. Durant ses deux derniers mandats, le candidat à sa propre succession, a enregistré des résultats probants. En effet selon ses fans venus nombreux, le président sortant n’a réalisé que de succès depuis huit ans qu’il dirigeait l’instance du football au Niger.

« Ça fait plus de 50 ans de participation aux compétitions de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), que le Niger n’a pas réussi à se qualifier pour les phases finales d’une compétition majeure. Cela s’est réalisé sous le mandat de Pelé », a déclaré Hadjia Ramatou.

Le colonel-major, Djibrilla Hima Hamidou dit vouloir briguer un troisième mandat pour trois choses essentielles. « Je cherche à consolider les acquis pour terminer certains projets dont notamment la campagne de notre première participation à une coupe du monde de -17 ans, accéder à un poste international et procéder à la restructuration et le financement des clubs », a-t-il déclaré.

Avec le dernier projet que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) vient de valider, le candidat Pélé dit qu’il se battra pour la construction des sièges de ligues régionales et les dernières infrastructures au niveau des stades régionaux. « On va à l’avenir concentrer tous les financements pour le rayonnement de notre football », a poursuivi le candidat.

La réussite de l’équipe de Pelé a fait en sorte que la Confédération Africaine de Football (CAF) a confié au Niger l’organisation des phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) juniors de 2019. « Sous Pelé, nos cadets vont participer à une coupe du monde dans leur catégorie. Il a aussi pu mobiliser récemment le président de FIFA à visiter le Niger. C’est une grande prouesse. Il est toujours dit qu’on ne change pas une équipe qui gagne», a déclaré un président de club de Niamey.

Il faut en outre souligner que dans le programme de campagne du candidat Pelé, il prévoit de 2017-2019 une construction du football nigérien en l’ouvrant à tous et partout ; le renforcement des performances et la compétitivité du football nigérien à travers l’organisation des championnats, la formation des talents ; promouvoir le rôle éducatif et la pratique du football en associant tous les acteurs au projet fédéral et à son développement en mettant en place les conditions d’un véritable échange pour instaurer une gouvernance participative.