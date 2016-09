Cérémonie de lancement de l’offre MOOVCONSO L’opérateur met en jeu plusieurs lots dont une voiture RAV4, année 2016

La compagnie de téléphonie mobile Atlantique Télécom Niger (Moov Niger), a procédé le 1 er septembre dernier, à la Place Toumo de Niamey, au lancement d’une nouvelle offre promotionnelle dénommée ‘’MOOVCONSO’’ à l’intention de ses abonnés prépayés pour la période du 1er au 30 septembre 2016.

L’objectif de cette promotion est de récompenser les fidèles abonnés par plusieurs lots dont un véhicule de marque Toyota Rav4 année 2016, à travers des tirages au sort qui auront lieu chaque semaine, à compter du 08 septembre 2016, au siège d’Atlantique Telecom Niger ou dans tout autre endroit que la compagnie aura choisi, en présence d’un huissier de Justice, qui attestera de la régularité et de la transparence et en dressera le procès-verbal.

La cérémonie de lancement a été présidée par M. Mohamed Said Oulad Jelloul, directeur général du Moov Niger par intérim, en présence de ses collaborateurs et de plusieurs invités.

Pour participer à l’offre MOOVCONSO, il faut au moins consommer 25 FCFA chaque jour pour atteindre l’objectif hebdomadaire. Selon le responsable du service client, pendant la durée du jeu, l’opérateur met 101 lots en jeu.

Les lots intermédiaires par semaine sont constitués de motos, de télés écrans plats, de splits d’une capacité de 2 Chevaux, de cuisinières, de réfrigérateurs, de portables, de tablettes, de clés internet, de cartes de recharges, de bons d’achat. Dans son allocution, le directeur général de Moov Niger par intérim, M. Mohamed Said Oulad Jelloul, a indiqué que sa compagnie est très heureuse de servir ses clients et de partager avec eux plus de confort et plus de joie.

Selon lui, à chaque tirage au sort, 25 lots seront attribués aux différentes tranches de consommation.

‘’Le super lot, le véhicule de type Toyota Rav4 de l’année 2016 sera attribué lors du tirage au sort final. Pourront participer au tirage au sort final, les abonnés ayant atteint successivement leur objectif hebdomadaire pendant toute la durée du jeu’’, a-t-il expliqué.

Il faut en outre souligner que, pour le retrait des gains, les gagnants, munis d’une pièce d’identité valable, doivent se présenter en personne ou se faire représenter par des personnes dûment mandatées au siège d’Atlantique Telecom Niger, sis en Zone industrielle, route de l’Aéroport, ou dans les agences commerciales de l’intérieur du pays, selon leurs zones de résidence pour retirer leurs lots.

Dans le règlement du jeu, les lots non retirés seront disponibles pendant trois (03) mois, à compter de la date officielle de la remise, au siège d’Atlantique Telecom Niger, ou dans les agences commerciales proches de leurs lieux de résidence en ce qui concerne les abonnés qui habitent hors de Niamey. Enfin, il faut noter que, pour connaître l’objectif de consommation, il faut envoyer Moov par SMS au 5000, ou composer *955#.

Pour plus d’informations, le règlement de l’offre MOOVCONSO et son mode de fonctionnement peuvent être consultés sur le site www.moov.ne, à l’étude de maitre Maïmouna Abdoussalam Cissé, huissier de Justice, et dans toutes les agences Moov au Niger.