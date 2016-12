Cérémonie de présentation du rapport Doing Business 2017 et de validation du projet de plan d’actions novembre 2016-mai 2019 : Résultats encourageants du Niger dans le classement général

Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, M. Sadou Seydou, a présidé, mercredi dernier, à l’Hôtel Gawèye de Niamey, la cérémonie de présentation du rapport Doing Business 2017 et celui de validation du projet de plan d’actions novembre 2016-mai 2019. C’était en présence des membres du Gouvernement, du représentant résident de la Banque Mondiale au Niger, des représentants des Partenaires Techniques et Financiers, des cadres du Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, des Chefs d’entreprises et de plusieurs invités.

Dans son discours d’ouverture, le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, M. Sadou Seydou, a souligné que depuis leur accession au pouvoir, les autorités de la 7ème République n’ont ménagé aucun effort pour améliorer l’environnement des affaires dans notre pays, à travers une volonté affichée traduite dans le Programme de la Renaissance du Niger du Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou. Ce qui, a-t-il dit, fait du secteur privé un levier du développement économique et social de notre pays. Cette volonté a été matérialisée par la mise en œuvre d’un outil opérationnel qui est le Dispositif Institutionnel d’Amélioration des Indicateurs du Climat des Affaires.

Le ministre Sadou Seydou a rappelé que depuis 2012, notre pays enregistre des résultats progressifs et encourageants dans le classement général du Doing Business. A titre illustratif, le Niger a été classé 174ème en 2013, et aujourd’hui il est 150ème à travers le rapport Doing Business 2017 du 25 octobre. Cette progression, a indiqué le ministre Sadou Seydou, est le fruit de l’engagement et de la détermination des membres du Dispositif Institutionnel et aussi de tous les cadres techniques des structures concernées.

»En outre, il me paraît important de souligner que ces résultats n’auraient pas été reluisants sans l’engagement personnel et le leadership de SEM. Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de l’Etat, et de celui de SEM. Brigi Rafini, Premier ministre, Chef du Gouvernement », a souligné le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé.

Parlant du double objectif de cette rencontre, à savoir la présentation du rapport Doing Business et la validation du projet de plan d’actions 2016-2019, le ministre Sadou Seydou a souligné que c’est pour permettre aux participants d’apprécier la qualité des réformes mises en œuvre par le Gouvernement et de se rendre compte de l’appréciation faite par le Groupe de la Banque Mondiale d’une part, et d’autre part, il s’agit de préciser que l’élaboration du plan d’actions a poursuivi un processus participatif avec comme résultante la pertinence et la qualité intrinsèque.

Tout ceci, c’est pour exprimer la détermination des autorités à disposer d’un document consensuel dont la mise en œuvre effective permettra à notre pays d’assainir et d’améliorer considérablement son climat des affaires.

De ce plan d’actions global, il sera extrait des actions à mettre en œuvre pour la période allant de novembre 2016 à mai 2017, et sur lesquelles les efforts serons focalisés pour le prochain rapport Doing Business, afin que notre pays soit classé dans le »top 10 » des pays réformateurs, a dit le ministre qui a souligné que l’amélioration du climat des affaires nécessite beaucoup d’efforts, de sacrifices et de persévérance.

Poursuivant ses propos, le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé a remercié la Banque Mondiale et le Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance (PRACC) pour leurs appuis inestimables dans cette dynamique.

C’est après cette allocution du ministre que la présentation du Rapport a été faite par le représentant résident de la Banque Mondiale au Niger, M. Siaka Bakayoko. Cette présentation a été axée sur six points importants à savoir: que signifie mesure Doing Business, changement de méthodologie et nouvelles recherches dans Doing Business 2017 ; Les dix économies, meilleures réformatrices au monde selon le Rapport DB 2017 ; Performances enregistrées par le Niger en 2015-2016; Quelques domaines dans lesquels les réformes sont davantage attendues ; Agenda des réformes Doing Business 2016-2019 et feuille de route 2016- 2017.

Cette présentation fait surtout ressortir les performances enregistrées par le Niger en 2015-2016. Ainsi, le Niger a comptabilisé le plus grand nombre de réformes en Afrique sub-saharienne en 2015-2016 à travers 6 réformes reconnues qui sont :

Création d’entreprise: réduction du temps et du coût nécessaires pour enregistrer une entreprise et suppression de l’obligation de notarié les statuts de la société; Obtention de prêts: établissement d’un nouveau bureau de crédit ; Protection des investisseurs minoritaires: introduction d’une provision légale qui rend obligatoire le remboursement des frais légaux de la partie gagnante par la partie perdante ; Commerce transfrontalier: suppression du contrôle obligatoire avant l’expédition pour les produits importés ; Exécution des contrats: création d’une cour spécialisée dans les litiges commerciaux à Niamey et adoption d’un nouveau code de procédures civiles qui établit des délais officiels pour les étapes majeures de la procédure ;

Règlement de l’insolvabilité: réforme de l’OHADA avec l’introduction d’une nouvelle procédure de conciliation pour les entreprises en difficultés financières et la simplification des procédures préventives pour les petites entreprises. Toutes ces présentations ont été suivies de débats en vue de formuler des recommandations pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de ce plan d’actions pour l’amélioration du classement du Niger.