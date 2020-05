Cérémonie de réception de Don a l’Hôpital militaire de Gamkalé : 15.000 dollars en produits d’entretien et equipements de protection offerts les Etats-Unis d’Amérique aux FAN…

Les Etats-Unis d’Amérique viennent de mettre à la disposition des Forces Armées Nigériennes un important lot de matériels dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. C’est le Directeur central du Service de Santé des Armées et de l’Action Sociale, le Médecin Colonel-major Ibrahim Moussa Adam qui a réceptionné les équipements des mains de l’Ambassade des Etats-Unis au Niger, SE Eric P. Whitaker.

D’une valeur de 15.000 dollars US, ce don est composé de 150 boites de masques, 200 boites de gants, 245 bouteilles de désinfectants, 150 cartons de savon, 415 bouteilles d’eau de Javel.

Peu après avoir réceptionné le don, le Médecin Colonel-major Ibrahim Issa Adam s’est félicité de l’appui des Etats-Unis d’Amérique aux Forces Armées Nigériennes. Il a par ailleurs noté que les Etats-Unis ont apporté divers soutiens aux FAN dans les domaines sanitaire et sécuritaire. Il s’agit entre autres des soutiens dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA à travers le DHAAP; la lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières; la formation des Bataillons Spéciaux d’Intervention (BSI), les exercices flintlock d’aguerrissement, mais aussi la dotation en matériels, dont des engins blindés MAMBA ayant permis d’avoir des succès éclatants des opérations de FAN. Pour le Directeur central du Service de Santé des Armées et de l’Action Sociale cet appui des Etats-Unis d’Amérique, vient appuyer les efforts consentis par les autorités militaires et civiles pour doter les structures sanitaires des Forces Armées Nigériennes en moyens de prévention contre le COVID-19.

Quant à l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Niger, SE Eric P. Whitaker, il a souligné que cet appui d’une valeur de 15.000 dollars US, est financé par le département de la Défense des Etats-Unis, le Bureau de la Coopération en matière de Sécurité de l’Ambassade. «Cette contribution démontre l’engagement du gouvernement américain à s’associer au Niger et à renforcer la capacité du gouvernement du Niger à atténuer les effets de la pandémie», a-t-il ajouté. Aussi, le diplomate américain a indiqué que le partenariat avec des pays comme le Niger pour développer des armées résilientes capables de mener des missions de sécurité et d’aider la population civile au milieu d’une épidémie de maladie infectieuse, est un objectif majeur de la politique d’aide étrangère des Etats-Unis.

Pour SE Eric P. Whitaker, cet appui est un exemple de la solidarité des Etats Unis aux Nigériens et à leurs Forces Armées. Cette contribution qu’ils viennent de mettre à la disposition de notre pays s’ajoute à l’aide de 4 millions de dollars que le gouvernement des Etats-Unis a versé depuis la mi-Avril à la réponse COVID-19 du gouvernement du Niger dont à la tente de mise en quarantaine et les équipements de protection individuelle donnés à l’hôpital d’Agadez par le personnel militaire américain à la Base AB201. «Nous sommes entièrement conscients des efforts déployés par le gouvernement pour apporter la paix et la sécurité au Niger, et nous félicitions les Forces Armées Nigériennes pour leurs contributions quotidiennes à la sécurité régionale», a conclu l’ambassadeur des USA au Niger SE Eric P. Whitaker.

Par Aichatou Hamma Wakasso (ONEP)