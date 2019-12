Cérémonie de réception de matériel Militaire au profit des Bataillons Nigériens de la Force Conjointe du G5 Sahel : Renforcer les capacités opérationnelles des militaires pour mieux accomplir leur mission…

Le ministre de la Défense Nationale, M. Issoufou Katambé, a réceptionné, hier après-midi à la Direction Centrale du Matériel de l’Armée de Terre (DCMAT), un lot de matériel militaire au profit des Bataillons Nigériens de la Force Conjointe du G5 Sahel, offert par les Etats-Unis d’Amérique au Niger afin de poursuivre sa lutte contre le terrorisme. C’est l’Ambassadeur des Etats-Unis au Niger, SE Eric P. Whitaker, qui a remis au ministre de la Défense Nationale le don en présence du Chef d’Etat-major des Armées, ainsi que des cadres de la hiérarchie militaire.

En prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Défense Nationale, M. Issoufou Katambé, a d’abord rappelé que les Etats-Unis d’Amérique ont de tout temps appuyé les Forces Armées Nigériennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour rappel, la coopération militaire américaine a mis à la disposition de notre pays 29 engins blindés de type MAMBA en 2016.

En effet, le ministre de la Défense Nationale a noté que les Etats-Unis réitèrent leur appui au Niger en contribuant à l’équipement de deux Bataillons nigériens de la Force Conjointe du G5 Sahel, avec les moyens de transport, de communication et de navigation composés de 13 véhicules blindés MAMBA ; 2 stations HF de base ; 9 Harris HF radios à dos d’hommes ; 6 Harris HF sur véhicules ; 71 radios Motorola VHF ; 71 GPS. Il a, au nom du gouvernement du Niger, transmis ses sincères remerciements au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour toute l’assistance qu’il apporte aux Forces Armées Nigériennes, dans le cadre de notre coopération militaire.

Pour sa part, l’Ambassadeur des Etats-Unis, SE Eric P. Whitaker, a annoncé la mise à la disposition de notre pays prochainement de 47 véhicules blindés tactiques, ainsi que des pièces de recharge, des équipements de protection individuelle et de formation. Le diplomate américain espère que les appuis que son pays accorde au Niger contribuent à renforcer sa capacité à déployer ses forces du G5 Sahel et à améliorer la sécurité aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso où les organisations extrémistes violentes opèrent activement.

Selon lui, l’assistance des Etats-Unis aux forces du G5 Sahel est une petite partie d’un plus grand et durable appui au secteur sécuritaire du Niger. En outre, il a notifié à titre illustratif qu’en 2019, le Bureau de la Coopération Militaire de l’Ambassade des Etats-Unis au Niger a réussi à obtenir un budget de plus d’un million de dollars pour le Programme International de Formation et d’Education Militaire (IMET) permettant aux officiers et sous-officiers nigériens de se former dans les institutions militaires américaines. SE Eric P. Whitaker a par ailleurs ajouté que son pays a également apporté son soutien au Niger en le dotant des avions C-130.

Notons qu’en prélude au déploiement du premier C-130 qui est prévu en fin février 2020, les Etats-Unis ont fourni plus de 14 millions de dollars en pièces détachées, en formation de pilotes, d’équipages, de mécaniciens, et envisage de fournir un million de dollars supplémentaire en 2020 pour la dotation en carburant destiné à la formation du C-130. Le diplomate américain a ajouté avoir construit un hangar de sept millions de dollars américains à la Base Aérienne 201 d’Agadez avant de préciser que la cérémonie officielle dudit hangar est prévu en janvier 2020.

Par ailleurs, il a souligné que ces efforts combinés au quatre avions Cessna C-208 de Renseignement, de Surveillance, de Reconnaissance, et d’Evacuations Médicales (MEDEVAC) fournis par les Etats-Unis témoignent de la détermination du gouvernement américain à développer les capacités des Forces de Défense et de Sécurité du Niger afin de bien mener leurs opérations de lutte contre le terrorisme et la sécurisation de leurs frontières et leurs citoyens.

