Cérémonie De Réception D’un Appui Logistique Offert Par Les Etats Unis D’Amérique: 10 Camions Et Un Magasin De Stockage De Pièces De Rechanges Au Profit Des FAN

L’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Niger, SE Eric P. Whitaker a procédé hier matin dans les locaux de la Direction centrale du matériel (DCMAT) des Forces armées nigériennes (FAN), à la remise officielle des clés de 10 camions de type Mercedes Atego et d’un magasin de stockage de pièces de rechange. Cet appui réceptionné par le Ministre de la Défense Nationale, M. Issoufou Katambé, vient renforcer les capacités de projection des FAN sur le théâtre des opérations. Le coût global de ce don est estimé par les américains à 1.430.000 dollars US.

Le Ministre de la Défense Nationale a rappelé que tous les appuis apportés aux Forces armées nigériennes par les Etats-Unis d’Amérique permettent aux unités déployées dans les zones d’opérations de se mettre «davantage» à l’abri des pièges et des engins explosifs utilisés par les groupes terroristes. «La livraison de ce jour, a-t-il affirmé, marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Niger et les Etats-Unis d’Amérique et renforce encore notre partenariat, déjà très solide, dans le domaine de la défense. M. Issoufou Katambé a enfin assuré les partenaires sur l’utilisation judicieuse qui sera faite des véhicules et du magasin de stockage des pièces de rechanges.

Avant de procéder à la remise officielle du matériel, l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Niger, a fait référence à l’étendue et à l’hostilité du Sahel, ainsi qu’aux défis logistiques majeurs que pose cet environnement à toute personne qui tente de transiter et d’opérer dans la région. «Sans unités logistiques professionnelles et entièrement équipées, aucune force de défense n’est capable d’opérer efficacement au Sahel. Les Etats-Unis comprennent les défis inhérents au Sahel, c’est pourquoi notre Gouvernement s’est consacré à développer la capacité logistique des FAN pendant une bonne partie de la décennie», a ajouté SE Eric P. Whitaker.

Le diplomate américain rappelle que depuis 2013, les Etats-Unis ont dépensé plus de 56,5 millions de dollars américains pour la formation, l’équipement et le soutien des unités logistiques des FAN. Pour lui, le Niger est un «partenaire stratégique essentiel» à l’effort combiné visant à vaincre certains des groupes terroristes les plus brutaux du monde et à soutenir la paix au Sahel. Ce don, a poursuivi l’Ambassadeur, est un élément de soutien à long terme «apporté par les Etats-Unis aux Forces de défense et de sécurité du Niger». Les Etats-Unis, conclu-t-il «sont fiers de leur solide partenariat avec le Niger, votre dévouement et votre professionnalisme ont été démontrés à chaque fois que j’ai l’occasion d’assister à des évènements comme ceux-ci».

L’ambassadeur Eric P. Whitaker prévoit de beaux jours à venir pour la coopération entre le Niger et les Etats-Unis d’Amérique. En effet, au cours des deux prochaines années, le Bureau de la coopération en matière de sécurité des USA supervisera cinq nouveaux projets d’infrastructures d’une valeur de plus de 16,5 millions de dollars américains.

Par Souleymane Yahaya (ONEP)