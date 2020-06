Cérémonie De Remise De Don Au Comité Interministériel De Lutte Contre La COVID-19 : 61,55 Millions De Francs CFA En Produits Et Équipements Offerts Par La «Fondation Volontaires D’Afrique»

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID–19, la Fondation Volontaires d’Afrique, Organisme panafricain à vocation humanitaire mis en place par M. Samba Bathily, basée au Mali et représenté au Niger par M. Seidnaly Sid Ahmed plus connu sous le surnom Alphadi, a procédé hier matin, au palais de Congrès de Niamey, a la remise d’un don de kits sanitaires et d’équipements de protection individuelle.

C’est la Directrice de cabinet adjointe en second du Premier ministre Mme Hadari Zeinabou Garba qui a réceptionné le don des mains de M. Alphadi en présence du Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé publique et des membres du Secrétariat du comité interministériel de lutte contre la Covid -19.

Ce don d’une valeur globale de 61,55 millions de francs CFA est composé d’équipements de deux centres de santé en kit de télémédecine alimenté en énergie solaire et un kit autonome de fabrication de chlore actif avec possibilité d’extension notamment l’installation des respirateurs ; 100 kits de lavage de main ; 1200 flacons de 500ml de gel antiseptique hydro-alcoolique ; 100 thermos flashs ; 50 filtres à eau et 20.000 masques griffés ‘’Alphadi’’.

En réceptionnant le don, la Directrice de cabinet adjointe en second du Premier Ministre a remercié M. Alphadi pour son engagement et le don de soi en faveur du Niger. «Vous avez parcouru plusieurs centaines de kilomètres, par voie terrestre, pour acheminer cet important don à Niamey dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, vous avez accepté de consentir des sacrifices, braver les obstacles voire même les intempéries, de Bamako à Niamey, par amour pour votre pays et par humanisme envers les populations en proie à cette terrible pandémie» a-t-elle déclaré.

Mme Hadari Zeinabou Garba a aussi, au nom du Premier ministre Brigi Rafini, remercié la Fondation Volontaires d’Afrique et son président M. Samba Bathily pour cette importante contribution avant de souligner que cette fondation, a récemment encore, fait don d’une tonne de riz, du sucre, du lait et 500 masques au Nigériens en transhumance, bloqués à Bamako suite à la fermeture des frontières. La Directrice de cabinet adjointe en second du Premier Ministre a, enfin, rassuré M. Alphadi que ce don sera utilisé judicieusement dans le cadre de la lutte contre la COVID- 19.

Par Aminatou Seydou Harouna (ONEP)