Cérémonie De Remise De Don Au Comité Interministériel De Lutte Contre Le COVID-19 : Pour Réduire La Propagation Du COVID-19

Depuis l’apparition des premiers cas positifs du nouveau coronavirus ou COVID-19 à Niamey, les autorités nigériennes ont pris d’importantes mesures pour freiner la propagation de la maladie. Parmi ces mesures figurent le port obligatoire des masques communément appelés bavettes ou cache nez, l’utilisation des gels hydro alcooliques et lavage régulier des mains à l’eau et au savon.

Ainsi, pour appuyer les efforts dans cette optique, le ministère de l’industrie à travers l’Agence Nigérienne de Normalisation, de Métrologie et de Certification (ANMC) a procédé hier matin, au Palais des congrès de Niamey, à la remise d’un don composé de 1000 bavettes, 500 guides nigériens de confection de masques barrières, 500 guides de production de solution hydro alcoolique, 100 cartons de savon de Marseille. En effet, avec ce don, le ministère de l’industrie veut, à travers l’ANMC, contribuer à la réduction des facteurs de risque de transmission du COVID-19.

C’est la directrice de cabinet adjointe en second du Premier ministre, Mme Hadari Zeinabou Garba, qui a réceptionné le don des mains du ministre de l’Industrie Malam Zaneidou Amirou en présence du Directeur Général de l’ANMC. M. Abdoul Kader Zakari Oumarou, Directeur Général de l’Agence Nigérienne de Normalisation, de Métrologie et de Certification a expliqué que depuis que le Gouvernement a encouragé la confection locale de bavettes, force est de constater que beaucoup de masques sur le marché ne sont pas conformes aux spécifications recommandées par les normes CEDEAO ; «c’est pourquoi nous avons conçu ce guide, qui spécifie les exigences minimales de fabrication, de conception et de performance relatives aux masques barrières, pour aider les confectionneurs de masque et le comité à bien choisir les masques »

Pour sa part, la directrice de cabinet adjointe en second du Premier ministre a rassuré le ministre que ce don sera utilisé à bon escient.

Par Aminatou Seydou Harouna (ONEP)