Cérémonie de remise de don par la Fondation Tattali Iyali au CSI de Liboré : Un important lot de produits médicaux et d’équipements remis par la Dame Dr Lalla Malika Issoufou.

Poursuivant ses actions humanitaires, la fondation Tattali-Iyali de la première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou a procédé hier à la remise d’un don au Centre de Santé Intégré de Liboré Tonkobangou dans le département de Kollo.

Ce don est composé d’un lot de matériel et consommables médicaux d’une valeur de 15 millions de francs CFA, ainsi qu’un conteneur médicalisé, dix (10) tonnes de ciments pour la clôture du CSI, 35 tonnes de riz pour les onze (11) communes de Kollo. Par la même occasion, il a été procédé à la réception de trois salles climatisées.

La cérémonie de remise a été parrainée par la première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou Mahamadou en présence du ministre de la Santé publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara, du gouverneur de la région de Niamey, du préfet du département de Kollo, du représentant le gouverneur de la région de Tillabéri, du maire de la commune de Liboré, des chefs traditionnels et de plusieurs invités.

Les populations des localités environnantes se sont fortement mobilisées à cette occasion pour réserver un accueil de grand jour à la première Dame Dr Lalla Malika Issoufou. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune de Liboré a indiqué que, la fondation Tattali Iyali a toujours pensé à leur commune dans le secteur de la santé.

Il s’agit aujourd’hui, de la réception officielle d’un conteneur médicalisé offert par Lions club Santana qui, d’ailleurs appuie le déroulement des consultations gratuites en faveur des populations. Il y a aussi des produits pharmaceutiques, dix (10) tonnes de ciments octroyés par Elhadj Kalidou Touré, ressortissant de la commune et de 35 tonnes de riz de la fondation Taltali. Pour le maire, ces appui vont sans aucun doute contribuer à l’amélioration des conditions de vie des laborieuses populations de la commune rurale de Liboré.















Le maire de Liboré a déclaré que la commune rurale de Liboré reçoit pour la troisième fois les gestes humanitaires de la première Dame. «Notre population s’apprécie toute l’importance de votre engagement humanitaire. Nous apprécions positivement votre vision d’apporter des réponses appropriées aux souffrances des populations vulnérables dans toutes les contrés de notre grand pays le Niger.

Nous vous demandons de persévérer dans la voie choisie et d’aller le plus loin possible », a-t-il déclaré avant de solliciter auprès de la première Dame, l’opérationnalisation des deux échographes des CSI de Tonkobangou et de Sorey qui manquent de personnel dans ce domaine.

Il a en outre rappelé le geste de Elhadj Ibrahim Nouhou dit Dotidja qui a doté le CSI de Tonkobangou de trois (3) salles d’hospitalisations climatisées, d’une morgue, d’un échographe, de deux (2) groupes électrogènes et de produits pharmaceutiques divers.

La fondation TattaliIyali est très sensible à la cause des plus vulnérables. Elle s’est toujours illustrée à travers des actions humanitaires dans le domaine de la santé. Elle mène depuis plusieurs années des activités qui cadrent parfaitement avec la politique entreprise par le Président de la République, SE. Issoufou Mahamadou contenues dans son programme de renaissance en matière de santé. Selon la Secrétaire exécutive de la fondation Tattali-Iyali, Mme Sidikou Aichatou, cet important lot de matériel offert vient joindre d’autres dons faits par la fondation dans plusieurs communes du Niger.

Pour sa part, le ministre de la Santé publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara a tout d’abord félicité la fondation pour les multiples appuis qu’elle apporte dans plusieurs domaines dont celui de la santé.

« Aujourd’hui encore, nous réceptionnons officiellement les clés de cet important conteneur médicalisé qui va assurément soulager les populations ainsi que les prestataires de soins.

En effet, la Fondation Tattali lyali a entièrement équipé le conteneur avec du matériel et consommables médicaux pour le CSI de Liboré », a-t-il dit. Cette contribution dira le ministre rentre dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre du Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2017-2021 et répond au besoin de renforcement de la politique nationale de santé pour assurer aux enfants de moins de cinq (5) ans et aux femmes des services et soins de santé de qualité.

C’est dire a-t-il poursuivi, toute l’importance de ce geste pour les populations du Niger en général et celles du département de Kollo en particulier, qui voient les capacités de leurs services de santé renforcées dans le but d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés.

Le ministre Idi Illiassou Maïnassara a ensuite précisé que, la Fondation de la première Dame est l’un de leurs partenaires qui œuvre pour le bien-être des populations, notamment dans le cadre de l’amélioration de la santé maternelle et infantile et le renforcement des capacités du système de santé avec des résultats que la population apprécie hautement.

Le ministre de la Santé a aussi remercié Elhadj Kalidou Touré qui appuie le CSI de Liboré en médicament ainsi qu’en matériel pour sa clôture. Il a en outre remercié toutes les bonnes volontés et a demandé aux autorités départementales de veiller à ce que tous ces appuis fassent l’objet d’une utilisation rationnelle et efficiente en faveur des populations particulièrement les femmes et les enfants.

Avant de procéder à la cérémonie de remise, la première Date a visité un centre de formation en tissage créé et financé par le député Abdou Isssaka au profit des jeunes filles et femmes de la localité pour apprendre le métier de tissage. Dans ce centre qui contribue à la politique de l’autonomisation de la femme, les apprenants sont fiers de l’initiative et sollicitent le soutien des autorités pour le développement du métier au Niger.



























Par Seini Seydou Zakaria, envoyé spécial(onep)