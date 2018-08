Cérémonie de remise des attestations de fin de formation: 45 jeunes apprentis à l’assaut du marché de l’emploi…

Une cérémonie de remise des attestations de fin de formation a eu lieu ce matin à Niamey. Cette formation initiée par le Projet de

Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) à travers le Fond d’Appui à la Formation Professionnelle à l’Apprentissage FAFPA a concerné 45 apprentis qui ont reçu leurs parchemins de fin de formation ce matin au CFPP.



L’objectif visé a travers cette formation qui a duré 12 mois est d’améliorer l’efficacité de la formation technique et professionnelle

formelle, du développement des programmes de courte durée de renforcement des compétences et d’apprentissage dans les secteurs prioritaires.

Tous les récipiendaires ont été formés en coiffure pour hommes et femmes. C’est dans une satisfaction totale que ces 45 jeunes nigériens dont 23 filles et 22 garçons ont reçu leurs attestations de fin de formation.

Après des exercices pratiques, notamment en coiffure, femmes et hommes, ont reçu des attestions de fin de formation afin d’encourager leur insertion professionnelle.

En prenant la parole, peu avant la remise des parchemins, M. Maiga Mamoudou, chef d’antenne régional FAFPA Niamey, a précisé que ces jeunes sont formés suite à un don octroyé au gouvernement du Niger, à

travers un accord de Projet sous la responsabilité du Ministère des

Enseignements Professionnels et Techniques.

Les jeunes ont été formés dans le cadre de l’apprentissage dual. En effet l’apprentissage dual est une formation par alternance qui permet à l’apprenant de s’insérer dans un atelier de formation pratique où il

va suivre parallèlement les formations théorique et pratique.

C’est ainsi que, M. Maiga Mamoudou, a expliqué les processus de sélection des apprentis et celui de la formation « je suis vraiment fier ce matin de voir 45 jeunes, qui vont s’engager dans la vie active et dans le marché du travail. 15 d’entre eux ont déjà eu des projets d’emploi. D’autres se sont installés dans leurs propres comptes » se réjouit-il.

Avant la sélection des apprentis, le FAFPA a fait travail ardu et remarquable.

C’est celui de la recherche et la prospection des ateliers qui ont des capacités d’accueils et des dispositifs qui vont permettre aux apprentis de mieux suivre la formation.

Après avoir placé les apprenants à la disposition des ateliers de proximité système de suivi régulier pour permettre aux jeunes de

suivre la formation de façon ponctuelle et régulière.



Rappelons que cette formation continue de Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) à travers le Fond d’Appui à la Formation Professionnelle à l’Apprentissage FAFPA est exclusivement

destinée aux jeunes déscolarisés de 15 à 25 ans.