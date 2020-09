Cérémonie De Remise Du Fichier Electoral Biométrique À La CENI : Au Total 7 446 556 Électeurs Enrôlés

Le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Me Issaka Sounna a reçu hier 02 septembre des mains du directeur de la Direction de l’Informatique chargé de l’élaboration du Fichier Electoral Biométrique (DIFEB), M. Oumarou Saidi, le Fichier Electoral Biométrique. Cet exercice est une obligation légale qui est prévue par l’article 46 du Code électoral. La cérémonie s’est déroulée hier matin dans les locaux de ladite institution en présence des partenaires techniques et financiers.

Intervenant à cette occasion le président de la CENI, Me Issaka Sounna s’est dit fier et honoré de recevoir ce Fichier Electoral Biométrique, qui a-t-il rappelé n’est qu’une étape qui conduit vers un processus qui n’est pas encore bouclé. Ce Fichier, a indiqué Me Issaka Sounna doit conformément à la Loi faire l’objet d’un audit et ça sera fait. « Les différents partenaires politiques et civiles l’ont voulu, la CENI est d’accord et nous avons sollicité l’assistance des partenaires très importants qui sont l’Union Africaine et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), qui vont accompagner la CENI de façon fraternelle dans la réalisation de l’audit dudit fichier », a-t-il déclaré. L’audit, a expliqué le président de la CENI, est un exercice qui va permettre de lire à la loupe l’esprit, les modalités et les comportements de l’ensemble des éléments (machines, le mode opératoire, le comportement des électeurs, le temps…) qui ont concouru à la mise en place de ce fichier. Les faiblesses qui pourraient éventuellement être relevées vont être corrigées afin que la CENI passe selon Me Issaka Sounna très rapidement à l’organisation des premiers scrutins. La Commission Electorale Nationale Indépendante, reste a-t-il poursuivi, mobilisée sous réserve des résultats de l’audit aux côtés de l’ensemble des électeurs de ce pays pour leur offrir des élections tout à fait transparentes, crédibles et apaisées. Me Issaka Sounna a invité tous les acteurs à un sursaut pour ensemble aller vers un fichier fini et définitif accepté de tous afin d’organiser des élections qui déboucheront sur des résultats valables, acceptés par tous.

Pour sa part le directeur de la Direction l’Informatique chargé de l’élaboration du Fichier Electoral Biométrique, M. Oumarou Saidi a d’abord énuméré les difficultés sécuritaires et sanitaires rencontrées par ses agents sur le terrain avant de réaliser ce premier fichier électoral biométrique du Niger. Il a également rappelé les principaux jalons qui leur ont permis d’obtenir ces résultats qui sont : l’élaboration de l’Avis à Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un opérateur technique; l’élaboration du dossier d’Appel d’Offres ; le processus de sélection et de recrutement de 7000 agents d’enrôlement; l’élaboration de toutes les spécifications techniques; l’élaboration et la mise en œuvre du plan de déploiement ; l’édition des listes électorales provisoires et la prise en compte des corrections issues de la gestion du contentieux. Ils sont en effet 7 446 556 électeurs enrôlés sur le fichier dont 4 093 291 Femmes soit 55% et 3 353 265 Hommes soit 45%. Et, le taux de réalisation s’élève à 76,36% a fait savoir M. Oumarou Saidi. «Notre équipe reste mobilisée pour relever les prochains défis dont entre autres l’édition des cartes d’électeurs, de la liste électorale biométrique définitive, l’enrôlement des citoyens de la diaspora dès que les conditions le permettent et la perspective de la révision du fichier en 2021 », a-t-il affirmé.

Les deux intervenants ont par ailleurs réitéré leurs vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux Forces de Défense et de Sécurité qui ont assuré la sécurité des opérations d’enrôlement, pour lesquelles ils ont eu une pensée particulière.

Aïchatou Hamma Wakasso(onep)