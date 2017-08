Cérémonie de remise d’un important lot de matériels offerts par l’Allemagne aux profits des FDS : Environs cinq millions d’euros en équipements pour renforcer les capacités de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée

Le Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses M. Bazoum Mouhamed a procédé, lundi dernier dans l’après midi à la caserne de la Garde Nationale, à la réception d’un important don de matériels offert par la République Fédérale d’Allemagne à notre pays. Ce don destiné aux forces de défense et de sécurité du Niger, notamment de la région de d’Agadez, est composé de 100 véhicules, 115 motos et 55 téléphones satellitaires d’une valeur approximative de cinq (5) millions d’euros.

Le ministre Bazoum a réçu ce don des mains de la ministre allemande de la Défense Mme Ursula Von der Leyen, en présence du ministre de la Défense nationale M. Kalla Moutari et des responsables des différents corps de FDS.

Après les mots de bienvenue, le Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses a rappelé que l’Allemagne a une vieille coopération dans le domaine militaire avec le Niger.

Et à la faveur des circonstances particulières cette coopération s’est matérialisée dans le domaine de la sécurité par une dotation très importante de 100 véhicules, 115 motos et 55 téléphones satellitaires tous destinés à la région d’Agadez. Ces matériels conséquents dont dispose désormais l’armée nigérienne seront repartis dans les différents corps notamment la Garde Nationale, la Gendarmerie Nationale, les Forces Armées Nigériennes (FAN) et la Police Nationale pour leur permettre d’accomplir leurs missions de sécurité.

« C’est avec un grand plaisir que nous recevrons les clés de ces véhicules, et je voudrais vous dire qu’ils seront déployés sur le terrain aussitôt. Et je suis convaincu que l’Allemagne aura contribué ce faisant à améliorer de façon notable les capacités de nos Forces de Défense et de Sécurité », a déclaré M. Bazoum Mouhamed.

En effet, selon la ministre fédérale de la Défense d’Allemagne son pays se considère comme un proche partenaire du Niger et de toute la région du Sahel dans le combat contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafiquants d’êtres humains. L’Allemagne est aussi un partenaire pour le développement économique de votre pays et de la région, a-t-elle ajouté. « II est donc important que le G5 Sahel tout comme la CEDEAO avec laquelle nous nous efforçons aussi de coopérer, prévoit également de coordonner les mesures destinées au développement économique et social des pays membres.

C’est pour cette raison que la création du G5 Sahel par le Niger et ses pays voisins ainsi que la mise sur pied d’une force conjointe représentent un pas important dans la bonne direction », a-t-elle déclaré. Aussi, Mme Ursula Von der Leyen a souligné que le Niger est un partenaire qui relève les défis sécuritaires actuels avec courage et détermination, précisant qu’à l’ère de la mondialisation, ces défis concernent tout le monde.

L’augmentation de la menace émanant du terrorisme transnational, les flux migratoires dirigés par des structures hautement criminelles ainsi que la criminalité organisée et le trafic d’armes et de drogue sont les problèmes sécuritaires majeurs auxquels le Niger et toute la région du Sahel sont confrontés. « Je suis convaincue que ces matériels pourront vous être utiles, notamment dans la région d’Agadez.

Je me réjouis de pouvoir poursuivre notre coopération fructueuse et vous souhaite ainsi qu’à votre armée et vos forces de police, mais aussi à nous tous ensemble, le meilleur succès possible », a dit Mme Ursula Von der Leyen. « De concert avec les ministres de l’Intérieur nigérien et allemand, nous avons élaboré un paquet de mesures pour vous aider à lutter contre ces structures criminelles», a-t-elle conclu.