Cérémonie de signature des contrats : la société SUMA prend la direction générale de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey avec à sa tête, M. Berkay Ekim…

Le ministre des Transports, M. Mahamadou Karidio et celui des Finances, M. Mahamadou Diop ont procédé ce matin à l’hôtel Solux de Niamey à plusieurs signatures de contrat. Ces contrats sont relatifs à la gestion de l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey.

En effet, la première signature porte sur le contrat de la délégation de gestion des activités Aéronautiques Nationales du Niger. Quant à la deuxième, elle concerne, le protocole de transfert du personnel de l’AANN à SUMA, couplée de la signature du protocole de transfert du patrimoine de l’AANN à l’Etat du Niger.

Le but de toutes ces signatures, selon M. Karidio Mahamadou est de procéder à la révision du contrat de délégation des gestions des Activités Aéronautiques Nationales du Niger, qui marque le retrait de la gestion de l’aéroport international Diori Hamani de la liste des aéroports délégués en gestion de l’ASECNA, afin de donner corps à la vision politique du Gouvernement relative au développement des aéroports et stations météorologiques synoptiques de l’intérieur, contrats et de transferts du personnel AANN à SUMA et du transfert du patrimoine AANN à l’Etat du Niger.

En procédant à la cérémonie d’ouverture des dites signatures, le Ministre des Transports M. Mahamadou Karidio a rappelé que le 06 mars 2018, un contrat de partenariat public-privé sous la forme Build-Operate-transferer (BOT) (CONTRUIRE-EXPLOITER et Transférer) a été signé entre L’Etat du Niger et SUMMA, une société de droit turc.

Selon le ministre, ce contrat est relatif à la modernisation de l’aéroport International DIORI HAMANI. Le projet de cette modernisation concerne principalement la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des infrastructures de l’Aéroport International Diori Hamani à travers, la construction d’une nouvelle aérogare moderne équipée des passerelles télescopiques , l’aménagement des salons Ministériels et diplomatiques, la rénovation et l’extension des aires aéronautiques en particulier la piste qui passera de 3000 m à 3800 m, la construction d’un nouveau terminal frêt et la construction d’un pavillon présidentiel de grande capacité et de haut standing.

« En contrepartie, l’Aéroport International Diori Hamani, sera concédé à la société SUMMA conformément à la convention bipartite signée le 06 mars 2018 » a affirmé le ministre des transports.

Le Ministre Karidio a également rappelé les principales réalisations engagées par son département ministériel au titre des infrastructures aéroportuaires dont entre autres, la création d’un hub à l’aéroport Diori Hamani de Niamey, la desserte régulière des villes de l’intérieur, la réhabilitation et la modernisation des aéroports internationaux du Niger, la construction d’autres aéroports secondaires dans certaines villes et le renforcement des infrastructures sécuritaires de tous les aéroports du Niger.

« Force est de reconnaitre qu’une transformation de nos aéroports est palpable. En effet, sur fonds propres de l’Etat, des travaux de réhabilitation des aéroports de Maradi, Tahoua, et Zinder ont été réalisés s’est réjouit le ministre des Transports.

Le Directeur général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du Niger M. Ahmed Ayaha a pour sa part, indiqué qu’au terme du code de l’aviation civile, l’ANAC a pour fonction d’assurer pour le compte de l’Etat du Niger, les missions réglementation de contrôle et de surveillance de l’industrie de l’aviation civile au Niger. Ainsi donc l’ANAC assure la supervision de l’ASECNA en ce qui concerne la fourniture des services de gestion du trafic aérien, de sauvetage et de lutte contre l’incendie d’énergie et balisage, de la métrologie aéronautique, de communication navigation et surveillance, de cartographique aéronautique, d’information aéronautique ainsi que de système de gestion de la sécurité.

Toujours pour citer les compétences de l’ANAC, il faut souligner que, l’Agence Nationale de l’Aviation Civil edu Niger a été mandatée par les Etats membres de l’ASECNA pour la certification de l’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC) à leur nom et au nom du Niger. C’est pourquoi M. Ahmed Ayaha précise que : « nous remplissons entre autres, la mission d’exécution de la politique de l’Etat en matière d’aviation civile ».

Présent à cette rencontre, le Président de Conseil d’Administration de l’ASECNA, M. Jean François Desmaziers n’a pas manqué de montrer sa satisfaction vis-à-vis de l’évolution des travaux « le travail a été formidable. En atterrissant hier, j’ai constaté un travail remarquable. Les travaux avancent sur tous les plans. De manière plus large, les travaux d’infrastructures d’accès a l’aéroport sont en très bonne voie. On est effectivement, plein d’admiration plein d’optimisme, quand on voit la qualité des travaux qui sont faites à Niamey sous l’impulsion des plus hautes autorités du Niger » a dit M. Jean François Desmaziers.

Peu après les signatures, le DG de l’ANAC a précisé qu’à partir d’aujourd’hui, la société SUMA prendra la direction générale de l’aéroport Diori Hamani de Niamey avec à sa tête M. Berkay Ekim.

Par Aziz Ibrahim Souley (Tamtam Info News)