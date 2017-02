Cessons les « vaines querelles » yes we can Mister Président …and so what?

Profitant de ce vote assez singulier, le Président Issoufou a exhorté à la cessation des « vaines querelles ». Il fait ainsi allusion à la polémique jusque-là nourrie par ses chambellans et quelques-uns de leurs homologues de l’opposition, soutenus par des illuminés intellectualistes et faussement activistes d’une certaine société « civile ».

Très tôt, si chaque camp avait « civilisé » ses affidés, on serait loin de ces « vaines querelles ». Très tôt si la bonne foi s’enlaçait avec la bonne volonté, on aurait évité ces « vaines querelles ». Si le rigorisme avait eu le dessus sur le mercenariat, on aurait aussi vaincu les « vaines querelles ».

Maintenant qu’il s’alloue un second mandat, charge à lui de de-montrer et de démonter les « entreteneurs » de ces « vaines querelles », surtout que, comme dit l’adage, la charité bien ordonnée….En rappel, ils sont légions ces « VIP » de Niamey à la bagnole « 8A…RN » qui font de ces « vaines querelles » leur…dada.

C’aurait été plus simple et rapide de les « discipliner » ceux-là, ils sont plus proches. Pour que s’étiolent les « vaines querelles », comme le « cri d’un peuple EQUITABLE et VAILLANT ».