CETTE BONNE DAME QUI S’EN PREND PAR MECONNAISSANCE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER

Il n’est pas superflu de rappeler à cette bonne dame que le Niger est membre de la médiation s’agissant de l’accord d’Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. Mieux, le Niger est l’un des vice – présidents du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (CSA).

Il ne s’agit donc pas de la personne mais du Président de la République du Niger qui déclarait à l’occasion de son investiture que « notre agenda diplomatique sera centré sur le Mali dans le cadre d’une coordination étroite avec les pays du G5 Sahel, l’Algérie, la France, les Etats – Unis et les autres membres permanents du conseil de sécurité notamment. Nous devrons aider nos frères maliens à s’entendre, à mettre en œuvre l’accord d’Alger, à le dépasser même, à reconstituer pleinement leur Etat en vue de lutter efficacement contre le terroriste ».

Notre bonne dame, faisant feu de tous bois, a, volontairement, isolé le membre de phrase « à le dépasser même » de son contexte afin de prétexter sa désinformation dans cette vidéo.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum n’a nullement dit d’appliquer l’accord d’Alger bon gré mal gré, ses véritables propos sont ci – dessus indiqués et ils sont très précis et clairs et c’est pourquoi les autorités maliennes citées dans sa vidéo d’intoxication ne sauraient se ridiculiser en réagissant à sa vue d’esprit.

Il suffisait tous simplement à notre bonne dame de lire, même si c’est en diagonale, les chapitres 17 ; 18 et 19 dudit accord pour comprendre ce qu’avait dit le Président de la République du Niger et pourquoi il l’avait dit. Du reste le Niger avait apporté les preuves à la communauté internationale que la zone du Mali indiquée par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum est une menace pour le Niger et la sous région.

Par Ibrahim Aghali (Contribution Web)