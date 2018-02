CEUX QUI VIDENT L’ÉTAT DE SON SENS DOIVENT FAIRE ATTENTION ?

Ceux qui pensent être au dessus de la loi et des règlements de la République, ce n’est qu’une illusion suicidaire, leur posture n’est qu’éphémère. Ils doivent, pour leurs propres intérêts, faire attention, l’État transcende les personnes et les régimes.

Il ne saurait être tolérable que l’esprit de vengeance et de règlement de comptes prime sur le sens de l’État.

C’est quel État ça où l’on révèle le motif d’une demande d’audience alors même que ladite demande d’audience n’a rien à voir avec le contexte actuel des missions d’inspection de finances au niveau des organes privés de presse.

Les journalistes et leurs patrons, tout comme tous les citoyens, ne refusent pas ces inspections mais ils demandent qu’elles soient justes et équitables.

Aussi, les journalistes et leurs patrons demandent – ils que les multiples agressions et violences dont les journalistes ont fait l’objet dans l’exercice de leur fonction, les actes de vandalisme sur leurs matériels et la confiscation de leurs matériels soient punis conformément à la loi et c’est tout.