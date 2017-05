CHAMBRE DE COMMERCE D’INDUSTRIE DU NIGER: MAISON DE L’ENTREPRISE: AVIS N° 02/CI/ME/2016 POUR LE RECRUTEMENT

AVIS N° 02/CI/ME/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN (1) SPECIALISTE EN COMMUNICATION ET MARKETING, DEUX (2) SPECIALISTES CHAINES DE VALEUR (INDUSTRIES EXTRACTIVES ET AGRICOLES) ET DEUX (2) CHARGES DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE PAR LA MAISON DE L’ENTREPRISE

La Maison de l’Entreprise, créée par décret n°2012-247/PRN/MC/PSP/MM/DI du 30 mai 2012, a pour mission principale de renforcer le tissu économique par l’émergence d’entreprises compétitives et l’amélioration du climat des affaires.

La Maison de l’Entreprise dispose en son sein d’une Direction des Opérations des fonds de Soutien aux Entreprises (DOSE). La DOSE assure la gestion des Fonds à coûts partagés mobilisés à travers le PRACC et le PECEA. A ce titre la DOSE est responsable de l’analyse de la conformité des demandes d’assistance qui seront soumises au Comité d’approbation. Elle a également en charge la coordination de la mise en œuvre des décisions du Comité d’approbation. La DOSE est aussi responsable de la mise en œuvre des activités relatives à la Compétition de Plans d’Affaires (CPA).

La DOSE est dirigée par un Directeur des Opérations (DDO) qui est chargé de l’animation et de la coordination des activités de la direction. Le DDO est assisté d’une équipe pluridisciplinaire comprenant, entre autres, deux « Spécialistes de Chaîne de valeur (CdV) » et un « Spécialiste en Communication, Marketing et Export ».

SPECIALISTE EN COMMUNICATION ET MARKETING

Position hiérarchique : Sous la supervision du Directeur des Opérations des fonds de soutien aux entreprises (DDO)

Lieu d’affectation : Niamey (avec des missions en régions)

Mandat et responsabilité générale :

Sous la supervision technique du Directeur des Opérations des fonds de soutien aux entreprises (DDO), Le spécialiste en Communication, Marketing est chargé d’assurer promotion et la visibilité des activités de la Maison de l’Entreprise.

Profil et compétences :

Niveau de formation

Le niveau universitaire minimum de formation requis pour l’Expert en marketing et en communication est un Bac+5 en Communication commerciale, Marketing, Commerce ou toute autre discipline pertinente.

Expériences

Avoir une expérience pertinente dans les domaines du marketing et de la communication dans le secteur public ou privé;

Justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans minimum en tant que communicateur ou chargé du marketing dans des entreprises privées (une multinationale ou une grande entreprise), au sein d’institutions financières de développement, d’une banque d’affaires, d’une institution chargée de la promotion des TPE, PME/PMI ou dans la gestion d’un grand projet international ; et/ou avoir conduit plusieurs missions de consultation privée dans des fonctions de consultant et portant sur les métiers ou fonctions de communicateur et de responsable du marketing.

Aptitudes professionnelles

Avoir une maîtrise parfaite de l’outil informatique (logiciels bureautiques, Photoshop) ;

Etre proactif, ouvert, avoir le sens de l’initiative, apte à construire un réseau professionnel flexible, rigoureux, sens de l’anticipation.

La maîtrise de l’anglais est un atout.

DEUX (2) CHARGES DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Position hiérarchique : Sous la tutelle du Directeur Général de la Maison de l’Entreprise et la supervision du Directeur des opérations des fonds de soutien aux entreprises (DDO)

Lieu d’affectation : Zinder et Diffa

Mandat et responsabilité générale:

Sous la supervision technique du Directeur des Opérations des fonds de soutien aux entreprises (DDO), le Chargé de la Promotion du Secteur Privé a pour mission d’assurer la coordination des activités du Fonds à Coûts Partagés dans l’antenne concernée. Il joue également le rôle d’assistant au chef de projet pour la compétition de plan d’affaires ;

Profil et compétences

Niveau de formation

Le diplôme universitaire minimum requis est de niveau (Bac+5) en banque, gestion ou économie des entreprises, management option finance ou ingénierie financière, expertise comptable, administration des entreprises, droit des entreprises ou toute autre discipline pertinente.

Expérience :

Avoir cinq (5) années minimum de pratique dans l’évaluation des projets d’entreprise, notamment, dans une institution de financement du développement, dans un bureau d’études et de formulation de projets, dans une banque d’affaires, dans des missions privées ou publiques de suivi-évaluation de projets.

Compétences techniques

Savoir (i) enquêter et analyser l’information avec rigueur, (ii) élaborer un bilan et des comptes d’exploitation prévisionnels, (iii) analyser les risques inhérents aux projets, (iii) analyser et mettre en rapport les données obtenues ou dégagées pour faire ressortir la rentabilité d’un projet, (iv) synthétiser les résultats significatifs de l’analyse financière (taux de rentabilité interne, temps de retour actualisé, valeur actuelle nette) et les interpréter et formuler des recommandations.

Savoir (i) utiliser les outils comptables pour quantifier les flux de trésorerie prévisionnelle, (ii) calculer le délai de récupération des capitaux investis (DRC), (iii) déterminer les besoins de financement du projet et (iv) savoir utiliser, au besoin, les outils de mathématiques financières et recourir à l’actualisation et au calcul de la valeur actuelle nette (VAN) et du taux de rentabilité interne (TRI) du projet.

Savoir analyser une entreprise existant ou un projet d’entreprise en création, en étudiant ses bénéfices, ses perspectives de croissance, sa situation financière, la valeur estimée de ses actifs en vue de préconiser des investissements appropriés.

Savoir (i) utiliser des modèles ou techniques d’analyse de projets et mettre en œuvre des modèles financiers, (ii) conduire des simulations et exploiter des bases de données économiques et financières, et (iii) recourir à l’utilisation de moyens informatiques et de télécommunications.

Avoir une maîtrise parfaite de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, Access, logiciels financiers)

Aptitudes professionnelles

Avoir une maîtrise parfaite de l’outil informatique (logiciels bureautiques, Photoshop) ;

Etre proactif, ouvert, avoir le sens de l’initiative, apte à construire un réseau professionnel flexible, rigoureux, sens de l’anticipation ;

La maîtrise de l’anglais est un atout.

SPECIALISTE CHAINE DE VALEURS DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

Position hiérarchique : Sous la supervision du Directeur des Opérations des fonds de soutien aux entreprises (DDO)

Lieu d’affectation: Niamey (avec des missions en régions)

Mandat et responsabilité générale

Sous la supervision technique du Directeur des Opérations des fonds de soutien aux entreprises (DDO), le spécialiste en Chaînes de valeur IE a pour mandat d’accompagner et de promouvoir la compétitivité des Entreprises nigériennes spécialisées dans les Industries extractives.

La responsabilité générale du titulaire du poste est d’identifier et d’accompagner la mise en œuvre des appuis à apporter aux entreprises nigériennes à fort potentiel intervenant dans les IE et susceptibles d’améliorer leur compétitivité.

Profil et compétences: Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac + 5 ans) en Economie, ingéniorat en Mines ou toute autre discipline pertinente; Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de soutiens (appui/conseil, analyse de projets, financement, etc.) aux TPE et aux PME/PMI ; Bonne connaissance de la problématique de développement (approche chaîne de valeurs) dans les industries extractives (suivant l’approche de « contenu local ») ; Connaissance de la structuration des filières dans les IE ; Expérience dans la mise en œuvre des projets de développement suivant la gestion axée sur les résultats; Connaissances en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication (logiciels informatiques usuels, logiciel d’analyse financière, d’analyse de basse de données, maîtrise de l’internet, etc.) ; Bonne capacité de communication, écrite et orale ;

Aptitudes professionnelles

Avoir une maîtrise parfaite de l’outil informatique (logiciels bureautiques, etc…) ;

Etre proactif, ouvert, avoir le sens de l’initiative, apte à construire un réseau professionnel flexible, rigoureux, sens de l’anticipation ;

La maîtrise de l’anglais est un atout.

SPECIALISTE CHAINE DE CHAINES DE VALEUR AGRICOLES Position hiérarchique : Sous la supervision du Directeur de la Direction des Opérations des fonds de soutien aux entreprises (DDO)

Lieu d’affectation: Niamey (avec des missions en région)

Mandat et responsabilité générale:

Sous la supervision technique du Directeur des Opérations des fonds de soutien aux entreprises (DDO), le spécialiste en Chaînes de valeur a pour mandat d’accompagner et de promouvoir la compétitivité des Entreprises nigériennes spécialisées dans la transformation et la commercialisation des produits agro-sylvo-pastoraux en particulier.

La responsabilité générale du titulaire du poste est d’identifier et d’accompagner la mise en œuvre des appuis à apporter aux entreprises nigériennes à fort potentiel intervenant dans les filières ciblées et susceptibles d’améliorer la compétitivité des produits nigériens.

Profil et compétences générales:

Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac + 5 ans) en Agronomie, Agroéconomie, Economie ou toute autre discipline pertinente; Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de soutiens (appui/conseil, analyse de projets, financement, etc.) aux Entreprises agricoles, aux TPE et aux PME/PMI ; Bonne connaissance de la problématique de développement des filières agro-sylvo-pastorales au Niger (suivant une approche chaîne de valeurs) ; Connaissance de la structuration des filières ciblées ; Expérience dans mise en œuvre des projets de développement suivant la gestion axée sur les résultats; Connaissances en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication (logiciels informatiques usuels, logiciel d’analyse financière, d’analyse de base de données, maîtrise de l’internet, etc.) ;

Aptitudes professionnelles

Etre proactif, ouvert, avoir le sens de l’initiative, apte à construire un réseau professionnel flexible, rigoureux, sens de l’anticipation ;

La maîtrise de l’anglais est un atout.

Bonne capacité de communication, écrite et orale ;

Les candidats seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives sur la sélection et Emploi de consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA Edition de janvier 2011 version révisée de juillet 2014.

Les dossiers de candidatures comprenant les pièces suivantes doivent être déposés ou expédiés à la Direction Générale de la Maison de l’Entreprise, sise dans le quartier Issa Béri, en face des assurances SAHAM au plus tard le 15 février 2016 à 9 heures locales:

d’une lettre de motivation d’une page maximum ; un curriculum vitae précisant trois (03) personnes de référence; des copies de diplômes et attestations de travail.

Un casier judiciaire doit être fourni avant la signature du contrat.