Championnat national de cyclisme : Les coureurs des huit régions en piste dimanche prochain

Le championnat national de cyclisme se disputera dimanche prochain. Selon le président de la Fédération Nigérienne de cyclisme, M. Hamidou Saley Amadou, les différentes régions du Niger seront présentes à cette compétition qui sera couplée du « vélo pour tous ». Trois coureurs (3) représenteront chaque région pour la conquête du titre national.

Cette compétition se déroule en prélude à la participation de l’équipe nationale du Niger au Tour du Bénin et au Tour du Togo. Le circuit de dimanche prochain sera de 120 km et partira du PK 50 sur la route de Ouallam au Centre aéré de la BCEAO Niger. A ce niveau, il y aura l’activité portant le nom de « vélo pour tous ».

Qu’est-ce qu’on appelle vélo pour tous ? « Aujourd’hui, on aimerait créer un cadre où père, mère et enfants viendront dans un endroit bien sécurisé, avec la présence de la police, des sapeurs pompiers et des médecins, pour faire uniquement du vélo. Il ne faut pas oublier que le vélo est un bon vecteur de santé » nous a confié le président de la Fédération Nigérienne de Cyclisme.

Après ce championnat, la fédération compte participer à des compétitions internationales. « Il y a également le tour du Bénin au mois d’avril prochain, le tour du Togo au mois de mai, le tour de la Côte d’Ivoire au mois de septembre, et le tour du Faso au mois d’octobre. Le Niger doit honorer de sa présence toutes ces compétitions parce qu’il faut qu’on sache qu’après la levée de la sanction le 14 octobre dernier, le Niger est revenu dans le concert des nations de cyclisme » a dit M. Hamidou Saley Amadou. Parlant du grand Tour du Niger, il a indiqué que cette compétition lui tient à cœur.

« Notre ambition est d’organiser un grand Tour du Niger en invitant de nombreux pays africains, européens et autres, pour faire découvrir notre pays et donner une plus- value à la destination Niger. Cela est d’une importance capitale dans le contexte actuel.

Le Niger a besoin de visibilité sur le plan mondial et le cyclisme peut être un véritable levier sur lequel nous devons actionner pour faire un zoom sur la splendeur de notre pays » a conclu le président de la Fédération Nigérienne de cyclisme qui lance un appel au public pour qu’il se déplace massivement dimanche prochain au Centre aéré de la BCEAO et supporter nos jeunes cyclistes.