Changement au Secrétariat Général du Ministère des Affaires Etrangères Le départ d’un grand serviteur de l’Etat…

M. Abani Sani Ibrahim, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, atteint par la limite d’âge a été remplacé lors du Conseil des Ministres. Ce grand diplomate chevronné, qui a servi la diplomatie nigérienne avec détermination et un professionnalisme avéré va rejoindre la CENSAD pour mettre sa compétence au service de l’organisation régionale.

Un de ses collègues qui l’a côtoyé plusieurs années durant, lui rend cet hommage mérité.

Ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite, le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, M. Abani Sani Ibrahim, vient d’être remplacé. Quoi de plus normal!

Après 8 ans à ce poste, longévité jusque làinégalée, ce grand commis de l’Etat a tout donné pour le rayonnement de la diplomatie nigérienne. Technicien expérimenté et avisé, il aura été de toutes les batailles, aux côtés des quatre Ministres des Affaires Etrangères et des 3 Ministre délégués sous lesquels il a servi.

Homme de dossier, de production à l’esprit vif, il a grandement contribué à faire du Secrétariat Général non plus le centre du “Veuillez agréer” qu’il était, mais le centre névralgique de l’administration diplomatique, toujours disponible pour les collègues et toujours àl’écoute de la communauté diplomatique vivant au Niger.

Au delà, il a été à l’écoute de tous ceux qui sollicitaient un soutien, qui pour obtenir un visa, qui une bourse, pour enfant, qui pour régler un problème à l’extérieur et on en passe.

Au moment où il s’apprête à regagner N’djamena pour occuper le poste de Secrétaire Exécutif de la CENSAD auquel le Président de la République, S.E.M. Issoufou Mahamadou l’a confirmé, nous lui souhaitons bon vent.

Nous ne doutons pas qu’à cette position, il continuera à faire preuve de la même abnégation et du même engagement pour toujours bien faire et représenter avec dignitéle Niger à la tête de l’importante institution qu’est la CENSAD.

Par Tamtaminfo News