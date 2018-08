Chaque petit parti cherche à se positionner par des subterfuges…

Dans les perspectives d’une imminente recomposition du paysage politique qui serait opérée , les petits partis politiques s’agitent à travers les réseaux sociaux ,chacun veut montrer qu’il existe.



Tantôt c’est X parti qui a arraché tous les militants d’une région à Y parti, tantôt c’est une fusion qui s’annonce entre Y parti et X parti , tout cela pour se faire bien voir et être dans la grâce des grands partis pour partager le gâteau ! Et rappeler que son parti pèse encore lourd sur l’échiquier politique, alors qu’il n’en est rien !

Oh la politique du ventre quand tu les tiennes !

Le pays est presque pris en otage par les partis politiques qui sont réfractaires au changement positif du code des partis politiques . Le nomadisme politique est devenu monnaie courante sans honte !

Il est grand temps de trouver un mécanisme juridique qui mettrait fin au nomadisme politique et que la politique retrouve sa noblesse d’antan.

A fin de permettre à la politique de cesser de devenir une rente et de continuer à accomplir effectivement sa noble mission, il serait hautement souhaitable d’apporter des aménagements à la charte des partis politiques en vue de tenir compte réellement de la représentativité des partis politiques , pour la confection des bulletins de vote, de l’allocation de la subvention, ce qui aura pour avantage de permettre de faire des économies budgétaires d’une part et d’autre part de réduire le nombre pléthorique des partis politiques qui n’existent que pour amuser la galerie.

Ainsi donc le budget de la CENI pourrait être allégé , l’organisation des élections démocratiques, libres et transparentes cesserait peut être d’être un cauchemard pour nos gouvernants.

La problématique qui se pose : est-ce que la classe politique actuelle est prête à accepter les réformes tant souhaitées et très nécessaires ?

Issoufou Boubacar Kado Magagi (Contribution FB)