CHRONIQUE JUDICIAIRE : LES MEURTRIERS DE KARFI SOUS LES VERROUS

Les faits

Vendredi 15 avril 2016, quartier de Bobiel de Niamey. Un jour ordinaire. Les fonctionnaires, après une rude journée au bureau rentrent tranquillement chez eux pour un repos mérité. Les élèves et autres opérateurs économiques aussi. La lumière du jour, petit à petit, cède la place à l’obscurité de la nuit. Après avoir prononcé la dernière prière du jour, la plupart des habitants du quartier s’enferment dans leurs maisons.

A part les boutiquiers du coin et autres gargotières, seuls quelques jeunes sont encore réunis autour d’un brasero ou un chicha. Histoire de siroter un dernier verre de thé, avant d’aller dormir. A 1 heure du matin encore, seuls quelques gardiens sont assis, somnolant dans des chaines à la devanture de certains portails. A deux heures du matin, pas âme qui vive, tout le quartier dort. Y compris le vieux Soundou. Il scouate dans un espace vide, communément appelé « Charé Ka Zamna », avec ses femmes et ses enfants, dont deux, les plus grands égale-

ment mariés et pères de familles.

La famille de Soundou cohabite avec d’autres depuis plusieurs années, sans histoire. Chacun sa case, son hangar ou ce qui tient lieu d’habitat, sa femme, ses enfants, ses activités. Le soleil se lève et se couche dans ces lieux, sans que rien ne change dans le quotidien des locataires. Chacun se débrouille comme il peut, et la solidarité agissante comble le reste. Le vieux X, lui est vendeur de paille. Une activité qui ne nourrit vraiment pas bien son homme, mais qui permet à Soundou de subvenir aux besoins élémentaires de sa famille.

Le vieux Soundou, en bon musulman, ne demande pas plus. Lui aussi dormait devant sa case, à la belle étoile, à cause de cette chaleur insupportable qui n’épargne décidément personne, au Niger, lorsque, aux environs de trois heures du matin, il fut réveillé par un léger bruit léger. Il ouvre un œil, puis l’autre et perçoit dans l’obscurité une silhouette. Il scrute la silhouette, hésite un moment et, brusquement se débarrasse de sa moustiquaire. Ce voyant, le visiteur nocturne prend ses jambes au coup. Et le vieux, de toutes ses forces se mit à crier « Au voleur ».

Toute la cour se réveille et les bras valides, ses deux enfants en tête se mettent à la trousse de l’homme, un solide gaillard. Le vieux, lui, avec les mêmes force et rage, continue à crier, « Au voleur ». Et pour cause, il n’a jamais oublié cette nuit où, presque à la même heure, et dans les mêmes circonstances, un inconnu s’est introduit chez lui pour lui voler son téléphone portable et la somme de 3500 F CFA. 3500 F, c’est tout de même une fortune, même pour vendeur de paille, avouons le. Bref.

La chasse à l’homme se poursuit, jusqu’aux alentours de l’école Bédir. Là au moment où le « voleur », s’apprête à traverser la voie goudronnée pour enjamber les murs de l’école, un boutiquier tapis dans l’obscurité lui fait un croc en jambes.

Il mord la poussière, de tout son poids. Ses poursuivants se ruent alors sur lui. Après l’avoir sérieusement molesté, ils le ligotent comme un fagot et le ramènent à la case départ, c’est-à-dire chez le vieux Soundou. Il s’appelle Karfi, un solde gaillard. Commence pour lui, le supplice. Sans mot dire, les gens se ruent sur Karfi et commencent à le rouer de coups et de coupe-coupes, pendant plus d’une heure d’horloge. Et, c’est seulement après avoir constaté qu’ils étaient en train de battre un homme déjà mort, qu’ils arrêtent les coups. Le maraudeur de nuit fut alors «religoté », avec un supplément de cruauté et entraîné jusqu’ aux portes du centre aéré de la BECEAO, où son corps a été précipité dans un caniveau.

La BIR en action

Alertée, la police judicaire, s’est aussitôt pointée sur les lieux. Après leur constat, le Directeur Rabiou Daddy,

plus connu sous le nom de Jet Lee confie le dossier à la BIR, entendez la Brigade d’Investigations et de Recherches, qui, avec la dextérité et le professionnalisme qu’on lui connaît, met sa machine en marche. La BIR, c’est cette entité de la police nationale logée au sein de la PJ et composée d’enquêteurs chevronnés. Au bout d’une semaine, elle met la main sur 6 personnes, formellement identifiées comme impliquées dans le meurtre de Karfi.