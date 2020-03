CINQUANTENAIRE DE LA FRANCOPHONIE : ALLOCUTION DU MINISTRE KALLA ANKOURAO, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

MES CHERS COMPATRIOTES, CHERS SŒURS ET FRERES FRANCOPHONES

Il y a cinquante ans jour pour jour, naquit ici même à Niamey l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), qui deviendra plus tard l’Agence Internationale de la francophonie.

Demain 20, mars 2020, la francophonie va souffler ses cinquante bougies. Tous les pays membres sont appelés à commémorer le cinquantenaire de la francophonie. C’est avec honneur, fierté et avec plus de raison que tous les autres pays membres, que notre pays, berceau de cette organisation dont il a accueilli la création célèbre cet évènement.

Ayant pour socle la langue française et conçue dans le but de promouvoir la coopération technique et culturelle entre les vingt et un (21) pays qui ont signé la charte fondatrice de l’ACCT à Niamey, le 20 Mars 1970, dans l’hémicycle de notre auguste Assemblée Nationale, notre communauté francophone a, au fil du temps, renforcé son statut, étendu son espace, et accru sa diversifié en termes d’objectifs.

En 2005, l’Organisation internationale de la francophonie est devenue une institution politique à part entière, avec la création en son sein d’un poste de secrétaire général. Depuis, l’organisation francophone s’est agrandie et compte aujourd’hui 88 Etats et gouvernements membres, répartis sur les cinq (5) continents, elle couvre plus de 300 millions de personnes à travers le monde, dont 60% en Afrique.

Elle intervient dans des domaines aussi multiples que variés comme :

La promotion de la langue française, la diversité culturelle et linguistique ;

La promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme ;

L’éducation et la formation ;

Le développement durable et la solidarité ;

La culture numérique ;

La jeunesse ;

L’égalité hommes/femmes

Etc…

CHERS SŒURS ET FRERES FRANCOPHONES

Le 20 Mars 2020 est une date anniversaire très importante pour notre communauté. Elle marque le lancement de manifestations commémoratives du cinquantenaire qui s’étaleront sur toute l’année 2020. Pour marquer d’une pierre indélébile ce cinquantenaire, notre pays a programmé, avec l’accompagnement du Secrétariat Général de l’OIF, de nombreuses activités, dont le couronnement devrait être un forum de Haut niveau avec la participation d’une trentaine de Chefs d’Etat attendus des cinq continents. Malheureusement, l’aggravation de la crise du coronavirus nous a imposé de réduire les activités et annulé les invitations lancées aux chefs d’Etat des pays fondateurs.

Nous avons néanmoins maintenu la construction du monument du cinquantenaire, qui se dresse désormais au quartier Poudrière face à la voie expresse et qui sera réceptionné incessamment ; la diffusion d’un film documentaire et une exposition photos qui rappellent les grands moments de l’histoire de la Francophonie, des conférences débats avec, certes des publics restreints et des activités traditionnellement organisées à l’occasion des anniversaires de la francophonie.

CHERS SŒURS ET FRERES FRANCOPHONES

Nous célébrons demain, un demi-siècle d’existence de notre Organisation, fruit d’une très grande vision de ses pères fondateurs, les présidents DIORI Hamani, Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba et sa Majesté Norodom Sihanouk, qui ne sont, hélas, plus de ce monde.

Que chaque 20 Mars, la flamme de leur noble ambition de mettre le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement entre les peuples, illumine nos cœurs.

Notre pays, le Niger, est fier d’être parmi les initiateurs et les fondateurs de cette vision et encore plus fier d’être le village de naissance de la Francophonie.

C’est le lieu de rendre un hommage mérité, à cet illustre fils de notre pays, j’ai nommé le Président Hamani Diori qui, avec ses trois autres compagnons, ont eu la même vision et la même ambition pour des valeurs combien positives et précieuses, dont ils nous ont légué l’héritage ; d’où le thème retenu pour cette commémoration à savoir ; « l’héritage de Niamey aujourd’hui»

MES CHERS COMPATRIOTES

L’organisation dont notre pays est le berceau a choisi tout naturellement de lancer les festivités de son cinquantenaire ici à Niamey, la terre qui l’a vue naitre. Nous nous réjouissons de cette décision et exprimons notre reconnaissance au Secrétariat Général de la Francophonie.

Il est prévu que ce cinquantenaire soit également célébré tout au long de l’année 2020 dans tous les pays francophones et sur le même thème à savoir « l’héritage de Niamey aujourd’hui»

Ce thème nous permet de voir l’évolution sans cesse croissante de notre élan commun d’une part et d’autre part de questionner son avenir dans un monde de diversité culturelle. Ainsi, sommes-nous intéressés de savoir ;

quel regard portent nos dirigeants sur le projet ambitieux voulu par les pères fondateurs ? Les valeurs et les objectifs des fondateurs peuvent-ils toujours nous inspirer alors que nous avons changé d’époque et que le contexte international a été profondément bouleversé ?

Tant de questionnements, tant de défis qui se posent à nous aujourd’hui. Ce cinquantenaire constitue pour nous une heureuse occasion de nous pencher sur nos idées, nos pensées, nos préoccupations, nos convictions, nos espoirs, les valeurs communes héritées, et ce, dans un élan de solidarité.

Le moment est venu de faire le point sur ce que la Francophonie institutionnelle doit à ses pères fondateurs.

MES CHERS SŒURS ET FRERES FRANCOPHONES

Continuons à œuvrer inlassablement à la pérennisation de la conviction des pères fondateurs de l’OIF, à faire rayonner la francophonie et à marquer notre attachement à ses idéaux.

Je formule le vœu que ce cinquantenaire soit pour tous les francophones du monde une belle et joyeuse fête.

VIVE LA COOPERATION INTERNATIONALE,

VIVE LA FRANCOPHONIE,

Je vous remercie.