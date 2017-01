Classement 2015 du Global Fire Power : Les Forces Armées Nigériennes (FAN) 82ème armée mondiale et 10ème en Afrique

Le site américain spécialisé dans l’armement Global Fire Power a dévoilé le 15 août dernier son classement 2015 des forces armées. D’après ce classement les Forces Armées Nigériennes (FAN) sont 82ème sur 126 armées classées et la 10ème à l’échelle du continent africain.

Ce classement prend en compte un ensemble de critères (50 au total) incluant les effectifs, les acquisitions et la fabrication militaire, le budget de la Défense, les ressources naturelles… Il exclut les armes nucléaires et l’implication des pays dans les conflits. Un indice est calculé pour chaque pays à partir des différents critères retenus. L’indice parfait doit être de 0.0000. Le Global Fire Power se base sur diverses sources comme l’Agence gouvernementale américaine CIA, la CIA World Factbook, Wikipedia, les médias ainsi des contributions privées. Certaines informations sont confirmées par des sources officielles.

D’après le classement 2015, ce sont les Etats Unis qui viennent logiquement en tête avec un indice de 0.1661 alors que la Somalie ferme la marche avec un indice de 5.7116. Le Niger est quant à lui classé 82ème avec un indice de 2.0079. Notre pays est 10ème au plan africain juste derrière l’Angola. Toutefois, le Niger est le premier pays francophone d’Afrique subsaharienne. Au classement général, il devance des pays comme le Liban, la Bosnie, la Bolivie, le Bahrain, le Cambodge, Cuba, l’Irak ou le Panama.

arme-2Le top 10 du classement mondial donne les Etats Unis, la Russie, la Chine, l’Inde, le Royaume Uni, la France, la Corée du Sud, l’Allemagne, le Japon et la Turquie. Cinq (5) pays africains font partie du Top 50. Il s’agit de l’Egypte (18è), l’Algérie (27è), l’Afrique du Sud (32è), le Nigeria (41e), l’Ethiopie (46è) et le Maroc (49è). Au plan africain, le top 10 est constitué de l’Egypte, de l’Algérie, de l’Afrique du Sud, du Nigeria, de l’Ethiopie, du Maroc, de la Tunisie, du Kenya, de l’Angola et du Niger. En bas du classement global, on retrouve la Somalie (126è), le Mozambique (125è), le Mali (124è), la Zambie (123è) et la Libye (122è).

Il est vrai que les budgets de la Défense et les moyens dont disposent certains pays sont sans commune mesure comparables à ceux des FAN. A titre illustratif, l’Algérie classé à la 27e place, dispose selon le site de 512.000 militaires de carrière et 400.000 réservistes. Elle possède selon le Global Fire Power, de 975 tanks, 448 avions et 60 navires et consacre plus de 10 milliards de dollars à la Défense. Malgré cet écart de moyen, le Niger qui évolue dans le même environnement que l’Algérie, arrive grâce au professionnalisme et la détermination de son armée à assurer l’intégrité de son territoire et la sécurité de ses populations. Quoi de plus normal que le Global Fire Power classe les FAN comme étant la 10 armées africaine. Bravo à nos FAN.