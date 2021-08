Clôture de l’atelier régional des experts points focaux changement climatique et fonds vert climat des pays membres de la CCRS

Les activités entrant dans le cadre de l’atelier régional des experts points focaux changement climatique et fonds vert climat des pays membres de la CCRS, ont pris fin le mardi 10 août 2021.

En effet, après avoir abordé des thématiques importantes et des échanges fructueux à travers des présentations et des communications de qualités, les participants ont dévoilé le « PIC-RS 2018-2030’’ à travers un appel dit ‘’Appel de Niamey sur la mise en œuvre du plan d’investissement climat pour la région du Sahel PIC-RS 2018-2030 ».

Ainsi, les participants demandent au Président de la République du Niger, Président de la Commission Climat pour la Région du Sahel, Son Excellence Monsieur Mohamed BAZOUM, de porter : le plaidoyer du financement de la mise en œuvre du Plan d’investissement Climat pour la Région du Sahel notamment, au Sommet des Leaders mondiaux en marge de la COP26 sur les Changements Climatiques et de porter le présent Appel auprès des Partenaires Techniques et Financiers dans le cadre du plaidoyer et la mobilisation des ressources.







Par ailleurs, les participants ont formulé des recommandations à l’endroit des pays membres de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS) ; et aux Partenaires Techniques et Financiers notamment. Parmi ces recommandations, il y a le respect deleur engagement à contribuer à hauteur de 10% au financement des projets du Programme Prioritaire pour Catalyser les Investissements Climat au Sahel (PPCI-Sahel) ; de veiller à la mise en place et / ou au fonctionnement des instances nationales de la Commission Climat pour la Région du Sahel notamment, les Groupes de Travail Nationaux ; de renforcer la mobilisation des ressources internes pour le financement de l’action climatique; la poursuite du plaidoyer pour une mise en œuvre réussie du Plan d’investissement Climat pour la Région du Sahel à travers notamment, l’organisation des fora pour la mobilisation des ressources et le renforcement de capacités; d’Accentuer le plaidoyer pour que le risque sécuritaire ne soit pas un facteur discriminant à la mobilisation de la finance climat au profit des communautés et territoires du sahel ;l’appui aux pays membres pour l’élaboration des projets structurants et la mise en place des systèmes de suivi-évaluation performants dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde génération des CDN, etc.







Par ailleurs, les participants exhortent les Institutions Financières multilatérales et bilatérales, d’apporter leur appui financier pour la mise en œuvre des CDN et des Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) aux changements climatiques ; à la Banque Africaine de Développement, chef de file des partenaires et au Programme des Nations Unies pour le Développement, de soutenir le portage de cet Appel auprès des autres Partenaires Techniques et Financiers. « Nous Points Focaux Changements Climatiques et Fonds Vert pour le Climat des pays membres de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS), encourageons : les pays membres de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS) à s’activer pour la finalisation de la révision de leurs CDN en veillant à leur cohérence avec les principaux cadres stratégiques nationaux et régionaux; les Partenaires Techniques et Financiers à soutenir davantage le financement des actions programmées dans les Contributions Déterminées au niveau Nationales (CDN) et les Plans Nationaux d’adaptation aux changements climatiques (PNA) » a déclaré Oumou Doumbia point focal changement climatique au titre de la République de Guinée lors de la clôture des travaux.

En marge des travaux, une visite guidée a été organisée au siège du CTO-CCRS. Le but de cette visite conduite par le Coordonnateur du CTO, M. Issifi Boureima, est de permettre aux participants de l’atelier régional des experts points focaux changement climatique et fonds vert climat des pays membres de la CCRS de découvrir et de s’enquérir du cadre du CTO-CCRS. Ainsi, les participants ont visité tous les compartiments du Cadre Transitoire Opérationnel, notamment au ‘’Pôle suivi et évaluation’’, à l’‘’Espace Vert’’, l’‘’Espace des Travaux de Groupe’’, la Salle de Réunion, etc. Cette visite a été agrémentée par un cocktail (collation) dans un esprit de communion et de convivialité sous le rythme de la musique de Mamane Sani le pianiste convié pour la circonstance.

Par Hadjara A. Barmou et Sani M. Bangaré