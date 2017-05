CLÔTURE DU COMPTE INTITULÉ « JUSTICE POUR LE NIGER »

Le ministère des finances dementait – il, à travers un écrit attribué au ministre délégué, l’information portant sur une supposée injonction faite à l’Ecobank en vue de fermer le compte « JUSTICE POUR LE NIGER » destiné à réunir le montant de la caution de 20 millions de francs CFA préalable à l’ouverture d’information judiciaire relativement à l’affaire dite URANIUMGATE.

Cependant, le 04 mai 2017, l’Ecobank, dans une correspondance qui a fait l’objet de diffusion à travers les médias sociaux, déclare la clôture du fameux compte tout en informant les propriétaires de la mise à leur disposition d’un chèque d’un montant de 175.200 F CFA.

Selon, la banque ce compte n’est pas en ligne avec ses politiques, règles et procédures notamment la loi n°2016 – 33 du 31 octobre 2016 portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

OBSERVATIONS

La connaissance des politiques, règles et procédures notamment la loi n°2016 – 33 du 31 octobre 2016 devrait être automatique au niveau de l’Ecobank, point besoin de tout ce temps pour que la banque constate que ce compte » JUSTICE POUR LE NIGER » viole ladite loi.

C’est très facile de brandir une loi pour fermer un compte mais la banque se devait de citer l’article ou les articles de la loi n°2016 – 33 du 31 octobre 2016 qui impose (nt) la clôture du compte.

Quelle est l’action entreprise par l’Ecobank en tant qu’assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme?

Et si ce compte viole la loi portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le chèque devrait être confisqué et non mis à la disposition des propriétaires des comptes.