Clôture du séminaire gouvernemental : Pour une compréhension commune des contours du programme de la Renaissance acte II

Le premier séminaire gouvernemental au titre de la deuxième mandature du Président de la République S.E Issoufou Mahamadou a clôturé ses travaux vendredi dernier, dans la salle de réunions de l’hôtel les Caraïbes sur la route de Say. Après deux jours d’échanges autour des différentes thématiques somme toutes pertinentes, les membres du gouvernement sortent suffisamment édifiés sur les tenants et les aboutissants du programme de renaissance acte II.

C’est le Premier ministre, Chef du gouvernement S.E Brigi Rafini, coordonnateur de l’action gouvernementale qui a procédé à la clôture de séminaire en présence du Haut commissaire à la modernisation de l’Etat.

En clôturant les travaux de ce séminaire, le Premier ministre S.E Brigi Rafini a indiqué que les membres du gouvernement doivent prêcher par le bon exemple pour réussir le pari du programme de la renaissance acte II du Président de la République, Chef de l’Etat. Pour ce faire, il va falloir passer nécessairement d’un groupe à une équipe gouvernementale solidaire et disciplinée.

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et de l’Elevage M. Albadé Abouba, les thèmes développés au cours de ce séminaire sont riches et variés. Il s’agit entre autres de la nécessité de passer d’un groupe à une équipe gouvernementale ; l’initiative 3N ; l’incivisme fiscal ; la corruption ; la stratégie du développement durable et la croissance inclusive Niger 2035; la renaissance culturelle.

Cette dernière est d’ailleurs le premier axe du programme de la Renaissance acte II du Président de la République. La renaissance culturelle, a dit le ministre Albadé Abouba suppose que »nous devrions tous en tant que Nigériens aller vers la construction d’un nouveau type de citoyen en nous inspirant de nos valeurs et vertus positives héritées de la société. Bref, il s’agit de capitaliser tout ce qui fait l’identité du Nigérien. Cette nouvelle vision est un travail de longue haleine parce qu’elle doit transcender nos clivages à quelque niveau qu’il soit.

Si nous ne changeons pas en tant que citoyens nigériens, c’est le monde qui va nous changer. Et en ce moment nous aurons perdu pratiquement tous nos repères et toutes nos valeurs. Nous sommes aujourd’hui dans une société qui est en train de se débrider. Il faudrait que nous nous réapproprions notre identité et profiter également des apports des uns et des autres pour construire une nouvelle société ».

Pour sa part, le ministre en charge de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale, Porte parole du gouvernement M. Assoumana Mallam Issa a félicité le cabinet du premier ministre qui a eu cette ingénieuse idée d’organiser ce séminaire. Ce dernier a été l’occasion pour les membres du gouvernement d’échanger sur plusieurs thématiques.

En outre lors de la présentation sur la renaissance culturelle, les membres du gouvernement étaient tous unanimes sur la nécessité d’un changement de comportement pour atteindre le développement de notre pays. Il faut combattre l’incivisme fiscal ; redresser les recettes fiscales liées à l’immobilier. Pour obtenir le changement souhaité, a dit le ministre Assoumana Mallam Issa, les ministres doivent donner le bon exemple. Il faut éviter l’utilisation abusive des biens de l’Etat.

La communication est un maillon essentiel du programme de la renaissance du Président de la République, Chef de l’Etat. C’est pourquoi la ministre de la Communication Mme Amina Moumouni a souligné que ce séminaire a permis à l’équipe gouvernementale de se recentrer sur les points importants du programme de la renaissance acte II.