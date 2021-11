Clôture du Symposium pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique au Niger:  les leaders traditionnels formulent des recommandations et résolutions fortes

Après deux jours d’intenses travaux, le Symposium pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique au Niger a pris fin le mardi 23 novembre 2021, à Niamey.

C’est le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires Sociales, Dr Idi Illiassou Mainassara qui a présidé la cérémonie de clôture des travaux en présence du représentant résident de l’UNFPA au Niger, M. Ismaël Mbengue, des honorables chefs traditionnels, etc.

Peu avant la clôture des travaux, les leaders traditionnels ont rendu public des recommandations, des résolutions et une déclaration dite ‘’DECLARATION DE NIAMEY’’.

Il ressort de cette déclaration que le Symposium pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique au Niger, axé sur le thème, les leaders traditionnels comme Agents de changement tenu à Niamey du 22 au 23 novembre 2021, est à la fois significatif et symbolique dans la marche vers la capture du dividende démographique. Il intervient huit mois après l’investiture du nouveau Président de la République lors de laquelle il a indiqué l’importance qu’il va accorder à la transition démographique dans les politiques publiques, notamment la priorité accordée à l’éducation des filles et l’initiative des internats dans les collèges ruraux.

Ce Symposium de portée historique marque l’engagement inédit du Chef de l’Etat en vue d’une implication formelle des chefs traditionnels et pose un jalon important qui confirme la ferme volonté du Gouvernement de s’appuyer sur les leaders communautaires dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour un changement social et comportemental en matière de mariage d’enfants, de planification familiale, de scolarisation et maintien des filles à l’école.

« L’ACTN a entrepris des actions innovantes qui ont été partagées au cours de ce symposium. Le caractère solennel de cette déclaration trouve son ancrage dans la légitimité ancestrale de l’autorité coutumière dans notre société. Ainsi, cette déclaration d’aujourd’hui symbolise le désir ardant de nos terroirs de sortir de l’engrenage de la pression démographique pour entrer dans l’ère prometteuse de la transition démographique, sociale et économique » a expliqué Dr Mahamadou D. Harouna, Chef de canton de Sinder, membre de l’ACTN.

« Nous, chefs traditionnels et guides religieux, réunis à Niamey à l’occasion du Symposium pour la mobilisation des leaders traditionnels autour de la transition démographique au Niger, axé sur le thème, ‘’les leaders traditionnels comme Agents de changement’’ ; reconnaissant l’engagement et la volonté politique du Gouvernement en faveur de la capture du dividende démographique au Niger pour l’accélération de son développement économique et social ; adhérant à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le Changement social et comportemental et l’autonomisation économique des femmes et des filles ; conscients de la position stratégique des autorités traditionnelles en qualité de gardiens des traditions, des normes, valeurs sociales et culturelles et interface incontournable entre les communautés et l’Etat, Inspirés par les initiatives prises et les résultats prometteurs observés sur le terrain ; considérant Les Objectifs de Développement Durable (ODD) pour l’horizon 2030, la Stratégie de l’Union africaine en matière de genre 2018-2027; l’Agenda 2063 de l’Union Africaine l’Afrique que nous voulons; la Feuille de route de l’UA Tirer pleinement profit du Dividende Démographique en investissant dans la jeunesse de janvier 2016 ; considérant la stratégie de développement durable et de croissance inclusive (SDDCI, Niger 2035), le Plan de Développement Economique et Social (PDES) et la politique nationale de population de 2019; considérant que les religions notamment l’islam requiert la maturité et le consentement de la jeune fille comme condition de validité du mariage; considérant que le mariage d’enfants conduit à un faible niveau d’éducation, met en danger la santé des mères et des enfants et cause une fécondité élevée; considérant que le cadre juridique portant sur le mariage révèle des incohérences entre la Constitution du Niger qui en son article 10 dispose que tous les nigériens naissent libres et égaux en droit et en devoir et l’âge du mariage consacré à 18 ans pour les hommes et à 15 ans pour les femmes; considérant que le Niger se doit de s’adapter aux instruments juridiques internationaux concernant les droits des femmes et des enfants auxquels il a souscrit; Considérant les conséquences désastreuses du mariage d’enfants sur la santé des adolescentes, du fait de leur immaturité physique et psychologique et des complications les plus graves pouvant survenir chez l’adolescente lors de l’accouchement notamment la fistule génitale féminine et les risques de décès maternel ; considérant le partenariat agissant entre les Chefs traditionnels et UNFPA au profit des communautés ; Demandons au Gouvernement l’harmonisation du cadre juridique sur le mariage avec les dispositions en matière d’égalité entre hommes et femmes contenues dans la Constitution et les instruments juridiques internationaux concernant les droits des femmes et des enfants auxquels le Niger a souscrit ; le relèvement de l’âge du mariage des femmes à 18 ans ; l’intégration des activités des chefs traditionnels dans les budgets de l’Etat et des collectivités territoriales.

Nous, chefs traditionnels, nous nous engageons à ne pas prendre pour épouse des filles de moins de 18 ans et à lutter pour empêcher le mariage des filles de moins de 18 ans et invitons les autres autorités à nous emboiter le pas. Nous nous engageons à rendre fonctionnels les dispositifs d’alerte et de veille sur le mariage d’enfants en collaboration avec les leaders religieux de nos communautés respectives ; nous nous engageons à organiser des campagnes périodiques d’information, de sensibilisation et d’éducation des communautés pour l’élimination des mariages d’enfants et les pratiques néfastes affectant la santé de la femme et l’enfant » note la déclaration.

En procédant à la clôture du symposium, Dr Idi Illiassou Mainassara a précisé que durant les deux jours de travaux, des membres Gouvernement du Niger, des responsables des organisations non gouvernementales, des représentants de la société civile et partenaires au Développement, se sont penchés, dans un esprit de franche coopération, sur les voies et moyens de tirer le meilleur parti d’expériences qui pourraient servir de catalyseur à la transition démographique au Niger.

Les échanges ont été centrés sur les actions à entreprendre pour favoriser un changement social et comportemental au Niger. En ce sens, des thèmes aussi importants que la planification familiale, le mariage d’enfant, la scolarisation et le maintien des filles à l’école ont été introduits par d’éminentes personnalités et ont fait l’objet de discussions approfondies et d’échanges de bonnes pratiques.

La déclaration de Niamey nous rappelle que les autorités coutumières doivent être au centre de l’action gouvernementale, en particulier lorsque cela impacte nos modes de vie. Comme SE. Mohamed Bazoum, Président de la République Chef de l’Etat, l’a indiqué dans son discours d’ouverture du symposium, nous devons sortir de ce cercle vicieux qui fait que nos efforts sont annihilés par cette constante pression démographique dans notre pays. C’est fort de cette vérité que notre pays a élaboré en 2019 une politique nationale de population dont l’objet est de contribuer à la réalisation de l’objectif 3 de la SDDCI, à savoir la maîtrise des leviers de la croissance démographique au Niger.

De manière spécifique, cette politique vise à promouvoir la parenté responsable au sein de la population. Cette parenté responsable renvoie à la capacité des familles à constituer leur descendance selon leurs moyens et dans l’intérêt exclusif de leurs enfants. » a déclaré le ministre en charge de la Santé, Dr Idi Illiassou Mainassara avant d’assurer qu’il sera personnellement le porte-parole des Chefs traditionnels auprès du Gouvernement en vue de la mise en oeuvre du plan d’actions et des recommandations, à savoir définir et mettre en place un cadre de mise à l’échelle des bonnes pratiques développées dans nos différentes localités par les autorités coutumières, les organisations non gouvernementales et la société civile; mettre en œuvre le plan à travers un fonds commun de développement des initiatives communautaires dont l’objectif sera de réunir, sécuriser et gérer dans la transparence, les financements nécessaires aux activités de la chefferie traditionnelle; accompagner l’Etat dans son projet d’internat des jeunes filles en s’inspirant d’initiatives similaires qui impliquent les communautés et les collectivités locales, etc.

Ainsi, Dr Idi Illiassou Mainassara a notifié que la Déclaration de Niamey appelle l’ensemble des Nigériens à agir dans deux domaines clés d’ici à la fin de l’année, à savoir la mise en œuvre du plan d’actions, ce qui implique que le gouvernement s’approprie pleinement des bonnes pratiques et des recommandations issues de ce symposium; l’insertion du plan d’actions et de l’implication des autorités coutumières dans les projets programmes existants (dont le projet SWEDD) qui assure leur viabilité technique et financière et leur soutenabilité, etc.

« J’invite d’ores et déjà mes homologues des ministères de l’Education, de la Promotion de la Femme et de Protection de l’Enfant, à inclure chaque année dans leur programme des activités qui concourent à la réalisation du plan d’actions. Je ferai cette proposition au Président de la République. J’ai noté avec plaisir que dans leurs déclarations de ce matin, les Partenaires Techniques et Financiers, notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population que je remercie vivement au nom des plus hautes autorités du Niger, qui ont affirmé leur adhésion et leur soutien sans équivoque au plan d’actions.

Je voudrais en votre nom à tous les en remercier chaleureusement et rendre un vibrant hommage mérité au Représentant Résident de I’UNFPA au Niger, M. Ismaël Mbengue pour toutes les innovations qu’il a apporté depuis son arrivée au Niger, pour aussi l’amélioration de la santé de la reproduction en général et le planning familial en particulier à travers plusieurs initiatives et stratégies. J’encourage et félicite tous ses proches collaborateurs qui font un travail remarquable.

Je voudrais également remercier les intervenants nationaux et internationaux dont l’Association des chefs traditionnels, les guides religieux, nos honorables invités du Tchad, de l’Egypte, de l’Indonésie ainsi que tous les Partenaires Techniques et Financiers qui ont contribué à la réussite et à la parfaite organisation de ce Symposium » a conclu le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires Sociales, Dr Idi Illiassou Mainassara.

Par Hadjara Adamou Barmou, (Tamtam Info News)