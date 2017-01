Coin du juriste: Les Marchés négociés par entente directe en question

La loi prévoit le mode de passation de Marchés dits négociés par entente directe. Il suffit de recourir au paravent à une demande de dérogation auprès de l’organe chargé du contrôle. La loi prévoit le mode de passation de Marchés dits négociés par entente directe. Il suffit de recourir au paravent à une demande de dérogation auprès de l’organe chargé du contrôle.

Conformément en effet à l’article 42 (nouveau) du code des Marchés Publics au Niger, les marchés peuvent être négociés par entente directe. Dans ce cas, la négociation ne doit porter ni sur l’objet, ni sur la consistance du marché ; elle doit concerner la qualité de la prestation, le prix et le délai de livraison. Toutefois, stipule cette loi, les marchés négociés par entente directe peuvent donner lieu à une mise en concurrence. Alors dans ce cas, la personne responsable du marché engage directement les discussions qui lui paraissent utiles avec au moins trois (3) candidats et attribue le marché au prestataire présentant les conditions les plus avantageuses.

Il peut être passé un marché négocié par entente directe avec mise en concurrence de candidats, dans les cas suivants : 1) les marchés de travaux, fournitures ou services passés dans le cadre de la Défense Nationale ou de la Sécurité Publique et considérés comme secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité incompatibles avec des mesures de publicité ; 2) En cas d’urgence impérieuse justifiée par des circonstances imprévisibles et pour satisfaire des besoins résultant d’une situation de conflit grave ou d’une catastrophe naturelle (sécheresse, famine, intempérie, incendie, séisme, accident, épidémie, invasion acridienne ou aviaire, ouvrage effondré ou menacé d’effondrement) dont les conséquences exigent une réparation immédiate. Les marchés correspondant à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation d’urgence.

Les marchés négociés par entente directe peuvent également être passés sans mise en concurrence. Dans ce cas, la personne responsable du marché engage directement avec le prestataire, les discussions qui lui paraissent utiles en vue d’obtenir les conditions les plus avantageuses. Il peut être passé un marché négocié par entente directe sans mise en concurrence de candidats dans les cas suivants : 1) Les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à répondre à des besoins qui ne peuvent être satisfaits que par un prestataire ou groupe de prestataires détenant un brevet d’invention, une licence, une marque, des droits exclusifs ou une qualification unique.

Dans ce cas, la négociation doit porter exclusivement sur la qualité de la prestation, le prix et le délai de livraison ; 2) La nécessité, pour des raisons techniques, de continuer avec le même prestataire lorsque les travaux, fournitures ou services complètent ceux ayant fait l’objet d’un premier marché entièrement exécuté avec satisfaction par le titulaire et après une procédure d’appel d’offres. Dans ce cas, il doit s’agir de travaux, fournitures ou services devenus nécessaires à la suite de circonstances imprévues lors du marché initial et extérieures aux parties. Le montant d’un tel marché ne peut excéder trente pour cent (30%) de celui du premier marché ; il ne pourra être passé plus d’un (1) marché de ce type avec le même titulaire.