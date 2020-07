COMMÉMORATION DE LA 1ÈRE JOURNÉE D’INTÉGRATION DE L’AFRIQUE

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, Champion de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLECAf), a lancé officiellement, par visio-conférence, mardi après-midi, 7 juillet 2020, le concours continental des Start UPs sur l’industrialisation.

Le lancement de ce concours de l’Union Africaine pour l’émergence de jeunes entrepreneurs africains s’inscrit dans le cadre de la commémoration, ce jour, de la Journée de l’Intégration Africaine.

Dans son intervention, le Chef de l’Etat a encouragé les jeunes entrepreneurs africains à « persévérer dans un esprit de créativité » et à « faire acte de candidature pour conquérir l’une des 150 places disponibles à la foire intra-Africaine de 2021 à Kigali, au Rwanda.»

Le Président Issoufou Mahamadou a souligné l’importance de l’intégration sur le continent, évoquant les avancées significatives enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, notamment en 2018 et 2019 avec le lancement officiel, à Niamey, de sa phase opérationnelle.

Le champion de la ZLECAf a insisté sur la réalisation du « marché unique africain solide et compétitif ».

« Nous nous acheminons vers la réalisation de notre vision d’un marché intégré africain », s’est-il réjoui, précisant qu’il reste encore d’autres étapes à franchir.

Cette commémoration de la Journée de l’intégration en Afrique placée sous le thème: COVID-19:

La voie à suivre pour le commerce, l’économie Intégration et croissance, a pour principaux objectifs la célébration des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’intégration africaine ;

La diffusion, la vulgarisation de l’importance et les défis du développement régional ;

L’intégration en Afrique, y compris le statut de l’intégration régionale en Afrique et les progrès réalisés dans la ZLECAf et créer un nouvel état d’esprit positif à la fois sur le Continent et dans la diaspora ;

La galvanisation et la mobilisation des Africains sur le continent et à l’étranger autour des idéaux et objectifs envisagés dans l’éventuelle réalisation de l’établissement de la Communauté économique africaine, comme le prévoit le Traité d’Abuja, le renforcement de l’inclusivité et l’inclusivité du processus et du programme d’intégration de l’Afrique en vue de réaliser la transformation structurelle et l’intégration du continent.

Il faut noter que la Journée de l’intégration en Afrique s’adresse à tous les Africains, y compris aux membres de l’Union africaine, États et ceux de la diaspora, et en particulier les jeunes africains, qui représentent 65% de sa population et dont le nombre devrait augmenter de 42% d’ici 2030 et doubler des niveaux actuels d’ici 2055 selon le Fonds des Nations Unies pour la population.

Le parcours de l’Afrique vers un continent intégré

La vision des dirigeants d’un continent fort et uni après sa fragmentation au cours de la deuxième conférence de Berlin en 1884. Alors que les pays africains se préparaient à accéder à la souveraineté nationale, il a été reconnu qu’en tant que nouveaux arrivants international, leur force et leur survie résident dans leur unité. Comme Dr. Kwame Nkrumah, alors président de la République du Ghana et l’un des pères fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) a placé avec force une pièce monumentale, «Afrique Doit s’unir. » L’aspiration, la vision et l’engagement des dirigeants africains envers l’intégration a conduit à la création de l’OUA en 1963.

Peu après la création de l’OUA, Les dirigeants africains se sont lancés dans plusieurs initiatives et ont adopté plusieurs instruments clés de réaliser l’intégration du continent en notant que l’intégration était une condition préalable à la l’émancipation économique de l’Afrique.

L’accord portant création de la ZLECA est entré en vigueur le 30 mai 2019, il vise à accélérer considérablement la croissance du commerce intra-africain et à utiliser le commerce plus efficacement comme moteur de croissance et de développement durable.

Lors du lancement de la phase opérationnelle de la ZLECA à Niamey, Niger le 7 juillet 2019, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont décidé que le 7 juillet de chaque année désigné comme «la Journée de l’intégration de l’Afrique» sans que ce soit un jour férié pour commémorer l’opérationnalisation de l’Accord sur la ZLECA et vulgariser l’intégration économique à travers le continent comme levier de développement durable inclusif.