Commerçants… « Django Kazami » arrive, il casse et…concasse tout, sauf les ordures !

L’opération « déguerpissement » déclenchée par le Gouverneur de Niamey en « featuring » avec le Maire central suit son cours, avec son lot de bivouacs cassés et défoncés. Et de (mauvaises) humeurs de petits détaillants, désormais déroutés par la « rage » avec laquelle les engins de la ville « broient » leurs commerces.

Il a fallu une telle opération « impopulaire » pour se rendre compte que la ville de Niamey dispose, bel et bien, de matériels de travail. Que donc le manque de moyens, assidûment allégué pour « légitimer » l’insalubrité ambiante de la capitale n’était qu’un fallacieux mensonge.

Ensemble, nos deux « Django » flinguent boutiques, « animaux errants » etc., et s’en foutent qui « trop embrasse mal étreint » ! Pour eux, « s’en fout » d’entreprendre plusieurs choses à la fois, et se disperser sans (finalement) rien mener à terme. Alors même qu’il valait mieux n’entreprendre qu’une chose et la réussi : la bonne gouvernance de l’Etat et de nos…villes/collectivités !

Puisque nos deux « Balidjo » ont finalement exhibé leurs « muscles » et prouvé qu’ils savent « concasser » et mettre « K-O », même des boutiques construites en matériaux définitifs, espérons qu’ils s’attaquent aussi à l’insalubrité « traditionnelle » de la ville. Ainsi que la pollution, l’insécurité, les débordements et la lancinante corruption.

Niamey qu’on veut rendre « Nyala », le temps d’un Sommet, n’a même pas de places publiques ou de « verdure », toutes étant déjà découpées et « vendues » par ces mêmes collectivités, lesquelles voient se pousser comme des champignons diverses stations-service, sans piper mot. Quid des (gros) camions qui stationnent là où ils veulent….en pleine agglomération !

Niamey, la « coquette », le temps d’une bamboula festive, n’a même pas de panneaux de signalisation… Quid aussi de ces panneaux géants de partis politiques qui « brouillent » la vue sur les grandes artères ! Quid de ces « sièges » en tôle de partis politiques, et autres mouvements de soutien à x ou y, érigés dans…« la rue » ! Il n’y a pas que ces pauvres détaillants…

Mais, entre nous, cette affaire de Sommet de l’UA, c’est en 2019, non ? Alors pourquoi une telle « excitation » à détruire/casser, alors même qu’il faille dialoguer et trouver un simple modus-vivendi….avec ces « occupants » pourtant « établis » par la …Mairie !