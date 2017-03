Commission d’enquête Parlementaire : Situer les responsabilités

Au regard des derniers développements de l’affaire URIANIUMGATE, il faut d’abord saluer la position de la majorité parlementaire favorable à la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur ce scandale sans précédent dans son fond et dans sa forme au Niger.

Sans précédent en effet dans son fond car portant sur la matière la plus stratégique qui soit (l’uranium) et sur un montant de plusieurs centaines de milliards de francs cfa,

Mais sans précédent aussi dans sa forme car c’est la première fois que la mafia internationale s’invite dans un hold up opéré au Niger.

La question c’est que va faire cette commision d’enquete , tant les preuves revelées par le courrier sont accablantes ?

A notre avis il ne lui reste qu’à déterminer la part de responsabilité de chacun et surtout la part de chacun dans le partage.

D’ores et déjà pour notre part et sur la base des fac similés publiés par le courrier nous pouvons conclure que RIEN , ABSOLUMENT RIEN N’AURAIT ETE POSSIBLE SANS LA PARTICIPATION ACTIVE DE HAMA HAMMADOU, ancien DG de Sopamin .

C’est en effet lui qui, répondant par un « ah oui » à HASSOUMI MASSAOUDOU a délivré un mandat à ce dernier pour , selon l’événement numéro 938 « ouvrir un compte pour virer l’argent pour la sécurisation des ressources naturelles » (SIC) sans qu’aucun texte ne l’y autorise .

Pire c’est encore HAMMA HAMMADOU qui à permis par un document publié par le courrier numéro 453 à l’escroc international George Hawa de recevoir l’argent bloqué par la brigade financière qui soupçonnait un trafic , en justifiant la provenance de l’argent : c’est la parfaite illustration de blanchiment qu’on devrait enseigner dans les grandes écoles !

Enfin notre inspecteur principal de trésor s’est même privé du moindre regard sur la gestion du compte car n’ayant pas requis la double signature !

La question c’est qu’a t il perçu en retour pour se compromettre comme personne d’autre dans ce pays ?

Le relevé du compte 8281011321953 à paribas que la commission d’enquête parlementaire réclamera nous édifiera sans doute davantage…

En attendant nous pensons qu’au regard des preuves disponibles en l’état le sieur HAMMA HAMADOU doit déjà se constituer prisonnier. Mais s’il ne le fait pas compte tenu du ‘courage’ qu’on lui connaît il doit à titre conservatoire être interdit de sortie du territoire en attendant d’être jugé pour « association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics et escroquerie en bande organisée » .

A SUIVRE…