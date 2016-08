COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI) : Communiqué de presse

Dans le cadre de l’organisation des élections régionales et municipales, la CENI a sollicité et obtenu de l’Organisation Internationale de la Francophonie et du PNUD un soutien technique et financier afin de lui permettre de réaliser une évaluation exhaustive des scrutins passés.

L’objectif de cet atelier d’évaluation qui aura lieu au mois de septembre 2016 est :

•d’analyser les rôles et responsabilités de la CENI et des différents acteurs nationaux impliqués dans

le processus électoral du Niger ;

•de revoir certaines dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion du processus électoral ;

•de procéder à une critique de l’organisation matérielle des scrutins ainsi que du fonctionnement des démembrements de la CENI et des bureaux de vote.

L’atelier devra valider les recommandations et propositions de réformes appropriées issues du rapport diagnostic.

En vue d’une bonne tenue de cet atelier au mois de septembre 2016, des experts commis par l’OIF et la CENI organisent, en ce moment, des rencontres sectorielles avec toutes les structures et organisations impliquées dans la tenue des élections, à savoir: Gouvernement, CENI, Partis Politiques, Société Civile, CNDP, Cour Constitutionnelle, Conseil d’Etat, Conseil Supérieur de la Communication.

Par ailleurs la CENI a adressé, le 17 Août 2016, une lettre au CNDP pour l’organisation de rencontres d’échanges avec les partis politiques et d’autres acteurs électoraux. La correspondance en question parle de: »validation des scrutins passés ».

II s’agit de toute évidence d’une erreur matérielle, car l’objet de la lettre est bel et bien un atelier d’évaluation des élections générales 2016. Une lettre rectificative a été du reste envoyée aux intéressés.

La CENI réaffirme sa disponibilité à œuvrer avec l’ensemble des acteurs à l’organisation d’élections crédibles, libres, transparentes et apaisées, et remercie les médias pour leur disponibilité à soutenir le processus électoral de notre pays.

Fait à Niamey, le 23 Août 2016