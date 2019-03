Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) : Le Président de l’institution s’entretient avec la chef de la délégation de l’Union Européenne au Niger, l’ambassadeur de France et celui de Turquie

Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Me Issaka Souna a rencontré hier après-midi l’Ambassadeur, chef de la délégation de l’Union Européenne au Niger, Mme Denisa-Elena IONETE.

Me Issaka Souna et Denisa-Elena IONETE, ont échangé sur le processus électoral au Niger ainsi que les activités que mène cet organe constitutionnel dans le cadre de l’organisation des élections au Niger.

La délégation de l’UE est très attentive à l’évolution du processus électoral et démocratique au Niger. L’Ambassadeur Denisa-Elena IONETE a exprimé la disponibilité de l’UE à accompagner le Niger dans l’accomplissement du cycle électoral.



La rencontre s’est déroulée en présence du Vice-président de la CENI et de la directrice de cabinet du président de l’institution.

Mardi dernier, le président de la Commission Électorale Nationale Indépendante s’était entretenu avec l’ambassadeur de France au Niger.

Me Issaka Souna a présenté à son excellence Alexandre Garcia la commission et l’évolution du processus électoral au Niger.

Pour le diplomate français, son pays reste solidaire du processus et entend soutenir celui-ci. L’ambassadeur de France, se réjouit que le Niger soit inscrit résolument et à temps dans la préparation de ces élections complexes.

Le président de la CENI devait ensuite s’entretenir avec l’Ambassadeur de Turquie qui a évoqué avec lui, l’amitié ancienne qui lie les deux pays ainsi que cette volonté du Niger d’améliorer son fichier électoral biométrique. Son excellence Mustafa Ari Turker apprécie cette initiative

biométrique et surtout celle d’organiser des élections de manière méthodique par la Commission Électorale Nationale Indépendante. La rencontre s’est déroulée en présence du vice-président de la CENI et de la directrice de cabinet du Président de l’institution.

Par Abari Aboubacar / CENI