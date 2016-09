Communauté urbaine de Niamey: le Maire central « vend la mort » aux habitants

A Niamey, un espace qui véhicule la mort et les maladies tout juste collé à la maison du Président du Conseil de ville de Niamey. Ce dépotoir nauséabond est un tueur froid.

(Une internaute très concerné a envoyé un grand cri de cœur, que nous publions ci-dessous).

« Le plus grand et le plus nauséabond dépotoir de la ville se trouve face au domicile du préfet maire et collé aux étalages et bicoques du plus grand marché de vivres, légumes, fruits et viandes….

Produits qui après avoir été imbibés de milliers de germes venant du plus grand incubateur de microbes à ciel ouvert, se retrouvent dans nos marmites tous les jours et ensuite dans nos ventres. C’est seulement inacceptable. Allo quoi la mairie!!! Mais bon, c’est évident que vous n’en avez rien à cirer de la santé des populations…du moment que les taxes sont collectées ».

Pour Ibrahim Aghali, il est normal, que la population de Niamey sanctionne si durement lors des élections législatives, le maire central ce Niamey avec moins de 10 voix dans certains bureaux de vote dans « son fief » de Gamkalley et Saga.