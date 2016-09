COMMUNIQUE A L’OCCASION DE L’ AID AL ADAH : MESSAGE DE ELH SEINI OUMAROU PRÉSIDENT DU MNSD NASSARA.

AU NOM D’ALLAH LE CLÉMENT, LE MISÉRICORDIEUX.

Par la grâce d’Allah swt, la Oumma islamique va célébrer le 5ieme pilier de l’islam, la fête de Aïd Elkebir.

A cette occasion, je présente à tous mes compatriotes et à la Oumma Islamique, mes vœux les meilleurs et souhaite à tous une très bonne fête de Aïd AL ADAH .

Puisse Allah swt dans sa clémence et son infinie bonté nous pardonner et guider tous les fils et toutes les filles du Niger sur le chemin de la paix, la compréhension, la fraternité et la solidarité mutuelle.

Aïd Moubarak

Fraternellement.

Seini Oumarou.

Prdt MNSD-NASSARA