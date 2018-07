COMMUNIQUE: Ateliers et certificats de compétences en environnement et résilience aux risques de catastrophes, cycle de Niamey

Le Cres, Burkina, www.cres-edu.org , organise du 06 au 10 Août 2018, Niamey au Niger, les Ateliers et certificats de compétence en

environnement et résilience aux risques de catastrophes.

Atelier : Démarche, outils et méthodologies d’élaboration de schémas d’amélioration des réponses de riposte et de relèvement post

catastrophes pour le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle Certificats en ligne :

Session d’août 2018 des certificats de compétence en ligne en environnement et réduction des risques de catastrophes

La Date limite d’inscription est fixée au 30 juillet 2018

Pour toutes informations complémentaires: cres@iavs-edu.org; cres.courriel@gmail.com