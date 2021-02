Communiqué conjoint de presse du Niger et de l’Irlande, co-partenaires, relatif a l’adoption de la déclaration du conseil de sécurité sur l’UNOWAS : les deux pays réaffirment leur soutien au représentant spécial du SG de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 2 février 2021, une déclaration présidentielle portant sur le Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et exprimant le plein soutien du Conseil au représentant spécial de l’UNOWAS, M. Mohamed Ibn Chambas.

Lors de l’adoption de la déclaration, l’Ambassadeur Geraldine Byrne Nason, représentant permanent de l’Irlande, a déclaré que « Nous sommes fiers de voir cette déclaration approuvée par les membres du Conseil de sécurité au tout début de notre mandat et de pouvoir en faire profiter notre proche partenaire, le Niger. La poursuite de la coopération nationale, régionale et internationale avec les pays de la région est essentielle pour atteindre notre objectif commun de prévenir et de relever les défis en matière de paix et de sécurité qui incluent les risques liés au climat.

L’Irlande se réjouit de continuer à travailler avec le RSSG Chambas et le Conseil dans son ensemble pour faire en sorte que l’Afrique de l’Ouest et le Sahel poursuivent leur chemin vers la paix et la stabilité. Ce faisant, la participation pleine, égale et significative des femmes et des jeunes est un élément clé pour promouvoir la paix et la sécurité ».

Le représentant permanent du Niger, Abdou Abarry, a marqué son accord en ajoutant que « Nous sommes reconnaissants au représentant spécial pour son exposé instructif au Conseil de sécurité sur la situation en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Nous connaissons de première main l’importance de ses bons offices pour la promotion de la démocratie et le maintien de la paix dans la région.

En tant que co-partenaires, le Niger et l’Irlande veilleront à ce que la région reçoive l’attention nécessaire et à ce que nous continuions à construire des sociétés pacifiques, justes et inclusives, en particulier dans une situation humanitaire préoccupante, aggravée par l’impact de COVID-19. À cet égard, nous demandons un accès égal et abordable à un vaccin pour les populations d’Afrique de l’Ouest. L’insécurité et l’instabilité politique omniprésentes dans la région exigent une mise en œuvre structurée et ciblée du mandat de l’UNOWAS pour s’attaquer efficacement aux causes profondes du développement durable.

Il est important que l’UNOWAS travaille en étroite collaboration et en coordination avec les principaux acteurs de la région, les régions voisines, ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales dans la recherche de solutions pratiques, notamment en renforçant la mise en œuvre régionale des objectifs de développement durable (SDG).

En outre, parallèlement aux problèmes liés au changement climatique, la violence intercommunautaire exacerbe la fragilité de la région et devient le fondement du recrutement de terroristes et de groupes armés. Les événements récents dans la zone des trois frontières au centre du Sahel, au Nigeria ou au Tchad ne sont qu’un rappel de plus qu’une attention plus concrète doit être accordée à cette question. Nous insistons sur la nécessité urgente d’une solution globale en forgeant un partenariat plus solide entre l’UNOWAS, le G5 Sahel et les partenaires de développement tels que la Banque mondiale ».

De nombreuses élections ont eu lieu en Afrique de l’Ouest et au Sahel au cours des six derniers mois. Le Conseil de sécurité s’en est félicité du déroulement généralement pacifique de ces élections ainsi que leur contribution au renforcement de la démocratie. Cependant, le Conseil ne tolère guère toute violence liée aux élections.

Le Conseil a souligné la participation active et le rôle moteur des femmes dans les récents processus électoraux au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée et au Niger, ainsi que la nomination d’une nouvelle femme Premier ministre au Togo et la proportion de femmes dans le nouveau cabinet du Liberia. Tout en reconnaissant l’impact du changement climatique le Conseil a souligné l’importance de l’accès à l’éducation dans la région. Compte tenu du phénomène de plus en plus déstabilisant de la violence intercommunautaire dans la région, le Conseil a demandé au Secrétaire général d’étudier la faisabilité d’un projet civil conjoint entre l’UNOWAS et les organisations régionales concernées telles que le G5 Sahel.

Le Conseil s’est également félicité de la nomination d’Abdoulaye Mar Dieye au poste de coordinateur spécial des Nations unies pour le développement au Sahel afin de stimuler la mise en œuvre de l’UNISS et de l’UNSPS et des rapports détaillés et concrets soient établis s’agissant de cette mise en œuvre dans le cadre des rapports réguliers du Secrétaire général sur l’UNOWAS.

Le Conseil a fermement condamné les récents attentats terroristes au Niger et l’enlèvement de plus de 300 enfants au Nigeria à la fin de 2020 tout en se réjouissant de la libération de ces enfants par les autorités nigérianes en décembre 2020.

Cette déclaration du Conseil de sécurité a, également, abordé les préoccupations relatives à la situation humanitaire dans la région, notamment l’aggravation de la situation du fait de la pandémie COVID-19.

Source : Cellules de Communication du Conseil de Sécurité Niger/Irlande