Communiqué de Daoui AHMETT BARINGAYE, Président de l’OJT…

Depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux un texte dont on m’attribue la paternité.

D’emblée, je tiens à rappeler que je me nomme Daoui AHMETT BARINGAYE alors que le vrai auteur du texte en question répond lui au nom de Daoui Hassane. Bien sûr que nous sommes du même village Toullou et Daoui Hassane est certainement un frère ; mais de là à faire une confusion entre lui et moi, je ne pourrai déduire qu’à une intention de nuire à ma petite personne.

Dans le partage en abondance de ce post, il m’est en effet apparu une intention malveillante et malsaine d’établir une confusion délibérée entre Daoui Hassane, seul auteur et responsable de cette publication, et moi Daoui AHMETT BARINGAYE, par ailleurs Président de l’OJT ; le comble de la manœuvre étant du reste cette tentative ridicule de vouloir faire passer cette publication pour un message officiel de l’OJT.

L’OJT, par ma voix, condamne et rejette cette tentative, au demeurant inopportune et impertinente de semer la confusion et l’amalgame dans l’esprit des camarades.

En ma qualité du Président de l’OJT, je réaffirme toute ma volonté à ne rien ménager pour faire prévaloir partout et en toutes circonstances les valeurs du parti telles que prônées par les pères fondateurs et qui sont entre autres : l’honnêteté, l’intégrité, l’engagement, la loyauté et la culture de la cohésion et de l’unité du Parti.

En tout état de cas cause, j’engage l’OJT à se donner tous les moyens appropriés pour combattre et, le cas échéant, mettre définitivement hors d’état de nuire tous ceux qui se sont donnés pour mission de porter atteinte à la cohésion chère à notre parti. Je leur donne déjà quitus de leur échec.

Enfin, j’invite les camarades à plus de vigilance et à rester davantage mobilisés pour que triomphe encore et toujours le PNDS-Tarayya.

Par Daoui AHMETT BARINGAYE